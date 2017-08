Receita Federal: leilão arrecada mais de R$ 940 mil em Boa Vista

O leilão eletrônico contava com 111 lotes, dos quais 108 foram arrematados com um ágio médio de 155,87% sobre o valor mínimo determinado. Apenas 2 lotes não despertaram interesse dos participantes.

A arrecadação chegou a R$ 939.695,00, bem acima do esperado para esse leilão. Foram registradas no sistema as participações de 257 proponentes, sendo que após a classificação e ordenação das propostas foram habilitadas 49 licitantes para participação na fase de lances.

Todos os relatórios referentes aos atos praticados e resultados obtidos nos leilões promovidos pela Delegacia da Receita Federal em Boa Vista estão disponíveis para consulta no Sistema Eletrônico de Leilões, na página da Receita Federal na internet.

Socorro Marques