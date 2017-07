Receita Federal em Boa Vista realiza leilão eletrônico

A Receita Federal do Brasil, realiza na próxima sexta-feira, 28, às 9h, em Boa Vista, um Leilão Eletrônico. Os lances estarão liberados a partir das 14h, de acordo com o horário oficial de Brasília.

São cerca de 111 lotes divididos entre veículos, maquinários (caterpillar, trator skidder, guincho, pá , unha etc.. , utensílios domésticos(tupperwares, , sacolas plásticas, eletrônicos (tablets, celulares Iphone 7, notebook, oculos 3D virtual, projeto de imagem digital, ecobatimento ecografo fetal dopler/cardico fatal,) entre outros que serão leiloados.

As mercadorias estão sendo avaliadas em dias de expediente normal, no período de de 24 a 26 de julho de 2017. A Delegacia da Receita Federal do em Boa Vista espera arrecadar R$ 600.000 mil com o leilão.

Para participar de leilões eletrônicos realizados pela Receita Federal do é necessário que o contribuinte procure os órgãos responsáveis pela certificação digital no estado de Roraima.

Por se tratar de leilão eletrônico, os interessados (Pessoa Física e Jurídica) podem enviar seus lances de qualquer lugar do Brasil e poderão conhecer o Edital, visualizar as fotos das mercadorias e apresentar proposta de compra para os lotes ofertados, na página da Receita Federal, acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico.

O recebimento das propostas esta sendo sendo via internet desde de 17 de julho e vai até o dia 27 de julho de 2017.

Veja abaixo o dia e horários indicados dos lotes:

Lotes de mercadorias de nºs 01 a 57; 101 a 111 : : na Inspetoria da Receita Federal em Pacaraima, situada na Avenida Panamericana, S/Nº- Centro, cidade de Pacaraima, Estado de Roraima, nos horários de 08h30 às 11h30 e 14h30 às 17h30 horas.

Lotes de mercadorias de nºs 74 a 100 : na Delegacia da Receita Federal em Boa Vista, situada na Rua Agnelo Bitencourt, 106 – Centro, cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, nos horários de 08h30 às 11h30 e 14h00 às 17h30, telefones: (95) 3198-3622 e 3198-3615.

Lotes de mercadorias de nºs 58 a 73: na Inspetoria da Receita Federal em Bonfim/RR, situada na Rodovia BR-401, nos horários de 08h30 às 11h30 e 14h00 às 17h30, telefones: (95) 3552-1259.

Socorro Marques