Receita Federal em Boa Vista informa novas regras do simples nacional

O Simples Nacional é um Regime Tributário facultativo que engloba o recolhimento em procedimento único e simplificado de um grupo de tributos. O regime foi instituído através da Lei Complementar nº 123/2006. E desde a sua entrada em vigor, inúmeras alterações já foram feitas. Ocorre que, para 2018, entrarão em vigor novas mudanças no Simples Nacional, novas regras para o tributo.

Como regra geral, o regime do Simples estabelece um tratamento tributário diferenciado, permitindo que microempresas e empresas de pequeno porte possam recolher seus impostos através de uma única guia.

Entre as principais características do Simples estão o fato de ser um regime facultativo, com recolhimento feito através de Documento Único de Arrecadação, abrangendo o pagamento do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, ICMS, IPI, ISS e CPP.

Regras Gerais do Simples até dezembro de 2017

Principais regras que vigoram para até dezembro:

Limite de receita bruta para fins de opção pelo regime tributário do Simples Nacional: até R$ 360.000,00 para microempresa, acima de R$ 360.000,00 e inferior a R$ 3.600.000,00 para empresas de pequeno porte;

Vedada a adoção do regime do Simples Nacional para: cooperativas, empresas nas quais há participação no capital de outra pessoa jurídica, pessoas jurídicas cujo sócio seja administrador de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que ultrapasse o limite da receita bruta;

Recolhimento mensal em guia única do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), Programa de Integração Social (PIS/COFINS), INSS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Serviço (ISS);

Débitos tributários no Simples poderão ser parcelados em até 60 parcelas.

Principais mudanças no Simples Nacional para 2018

Limites

Há uma mudança significativa no que diz respeito aos limites para adesão ao Simples Nacional. A partir de 2018, a regra fica assim:

Até R$ 4,8 milhões de receita bruta anual para pequenas empresas;

Até R$ 81 mil de receita bruta anual para microempreendedores individuais.

Com o aumento nos tetos do Simples, será possível que mais empresas possam aderir ao regime tributário simplificado de recolhimento de impostos.

Participantes

Com as mudanças no Simples Nacional, haverá uma ampliação na rede de empresas que poderão aderir ao regime do Simples Nacional. Ingressam na lista:

Pequenas empresas do ramo de indústria de bebidas alcoólicas;

Sociedades cooperativas;

Sociedades integradas por pessoas em situação de vulnerabilidade pessoal ou social;

Organizações da sociedade civil (Oscips);

Organizações religiosas de cunho social;

Empreendedores do MEI da área rural, tanto no segmento de comércio e indústria quanto na prestação de serviço.

Tabelas

Uma das mudanças mais significativas no Simples Nacional está nas suas tabelas, que em 2018 passarão a ser apenas cinco: três para o setor de serviços, uma para o setor de indústria e uma para o setor do comércio.

Além da redução na quantidade de tabelas, houve realocação de alguns serviços e a inclusão de novas atividades. Confira as novas tabelas do Simples para 2018:

Anexo I

Simples para o Comércio (lojas em geral), confira as alíquotas por receita bruta anual — faturamento:

Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$)

1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% –

2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00

3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00

4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00

5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00

6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00

Anexo II

Simples para a Indústria (fabricação em geral), confira as alíquotas por receita bruta anual — faturamento:

Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$)

1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | –

2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00

3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00

4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00

5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.000,00

6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00

Anexo III

Simples para empresas de serviços de instalação, de reparos e de manutenção, agência de viagem, escritórios de contabilidade (a lista do Anexo III passa a estar no § 5º-C e § 5º-D do artigo 18 da Lei Complementar 123). Confira as alíquotas e partilha do Simples Nacional:

Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$)

1ª Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% –

2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00

3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00

4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00

5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00

6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00

Anexo IV

Para outras empresas de serviços em geral, como vigilância e serviços advocatícios (para o anexo IV, vale a lista de segmentos do § 5º-F do artigo 18 da Lei Complementar 123). Confira as alíquotas e partilha do Simples Nacional:

Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$)

1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | –

2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | 8.100,00

3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | 12.420,00

4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | 39.780,00

5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | 183.780,00

6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 828.000,00

Anexo V

Simples para empresas de serviços de academias, empresas de tecnologia, de eventos, clínicas de exames médicos (vale a lista de segmentos do § 5º-D do artigo 18 da Lei Complementar 123). Confira as alíquotas e partilha do Simples Nacional:

Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$)

1ª Faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | –

2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 4.500,00

3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 9.900,00

4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 17.100,00

5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 62.100,00

6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 540.000,00

