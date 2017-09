Receita Federal deposita o quarto lote da restituição imposto deRenda

A Receita Federal em Roraima deposita nesta sexta-feira, 15, o 4º lote de restituição do imposto de Renda de 2014, ano-calendário 2013.

Segundo o órgão, 5.924 contribuintes serão contemplados e devem receber o equivalente a R$ 7,5 milhões referentes a este ano. O lote, no entanto, é multiexercício e contemplará também restituições que vão de2008 (ano-calendário 2007) a 2013 (ano-calendário 2012).Os créditos dos contribuintes serão corrigidos pela taxa Selic.

Em todo o país serão liberados mais de R$ 2,7 bilhões para mais de 2 mil contribuintes. Os três lotes restantes serão liberados nos dias 16/10, 16/11 e 15/12.

Como saber da Declaração liberada

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na Internet, ou ligar para o Receitafone 146. Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF. Com ele será possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da Internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Melissa Souza