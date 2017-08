Reagentes Culturais: blog discute políticas públicas de cultura em série de entrevistas

Uma série de entrevistas do blog Reagentes Culturais discutirá pelas próximas semanas sobre políticas públicas de cultura. A cada sexta-feira, será entrevistado um artista, produtor, agente cultural ou especialista da área.

Os entrevistados avaliarão as políticas culturais em andamento em Roraima, formuladas pelos governos Federal e Estadual e pelas prefeituras. Também discutirão propostas que poderiam ser implantadas por esses governos para aperfeiçoar a política atual de estímulo ao setor.

A primeira entrevista da série já está disponível e foi feita com a atriz de teatro e ex-presidente do Conselho Estadual de Cultura Silmara Costa. Ela avaliou como um momento histórico de resistência o Ocupa MinC, conjunto de manifestações de artistas e produtores culturais pelo Brasil que levou o presidente Michel Temer a rever sua decisão de extinguir o Ministério da Cultura em 2016.

Na conversa, Silmara Costa apontou ainda a necessidade de aperfeiçoar as leis de criação do Conselho e Fundo Estadual de Cultura, além da Lei de Incentivo à Cultura de Roraima. “Efetivar as políticas culturais que estão no papel é urgente!”, defende.

O próximo entrevistado será o ex-conselheiro nacional de Literatura, Livro e Leitura, Edgar Borges. O endereço eletrônico do blog é: reagentesculturais.blogspot.com.br.

Aldenor Pimentel