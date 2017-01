Readaptados não perderam função laborativa, diz deputada Lenir

O decreto governamental nº 21.960-E, de outubro de 2016, que normatiza o enquadramento dos professores da rede estadual de ensino e altera itens das leis nº 892/13 e nº 1.030/16, foi motivo para mais uma manifestação dos profissionais readaptados, pedagogos, magistério, de formação superior, na manhã desta terça-feira (10), na praça do Centro Cívico.

Com o primeiro decreto revogado, o Governo de Roraima publicou no Diário Oficial do Estado (DOERR) do dia 30 de dezembro outro decreto, o de nº 22.376-E, que faculta aos professores da Educação Básica e Indígena, a opção pela modificação de carga horária. Conforme o novo decreto, “poderão optar pela alteração, todos os professores que estejam em efetivo exercício de sala de aula, gestão escolar, administração escolar e coordenação pedagógica”.

Na tarde de segunda-feira, 9, o juiz de direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista, Aluízio Ferreira Vieira, suspendeu todo processo de enquadramento feito pelo Governo, com a expedição de uma liminar. Na decisão, o magistrado alegou que o decreto desrespeita as leis 892/13 e 1.030/16, “causando prejuízos ao não garantir o direito de enquadramento para todos os professores como preceitua a legislação”.

A pedagoga Lindinalva Feitoza afirmou que o Governo do Estado não tem atendido a categoria que busca inclusão no enquadramento há meses. “Queremos fazer com que a governadora entenda que nós somos professores e que decreto nenhum será aceito, [um decreto] que exclui uns e outros não”, desabafou.

Reunidos em uma comissão de professores independentes, a pedagoga afirmou que os profissionais pedirão ajuda aos poderes Judiciário e Legislativo, através do Ministério Público Estadual e Assembleia, com o protocolo de um documento nas duas instituições, “já que o Poder Executivo discrimina os professores que fizeram concurso de 94 até hoje”, ressaltou Lindinalva.

Como representante da categoria, a pedagoga pede para que o Governo enxergue os excluídos pelo decreto como profissionais que atuam diretamente com alunos, seja em laboratórios de informática, no atendimento pedagógico especializado, sala de leitura, biblioteca e com a formação de outros professores. “Eu não sei qual é o entendimento equivocado que faz com que ela insista em decretar documentos que extrapolam a legislação”, disse. Segundo Lindinalva, desde que entraram na justiça, três liminares favoráveis foram emitidos ao grupo composto por pouco mais de dois mil profissionais.

A presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desportos e Saúde, da Assembleia Legislativa, deputada Lenir Rodrigues (PPS), informou que a Casa tem dialogado com os profissionais e que, inclusive, promoveu reunião com o secretário de Educação para que sugestões fossem coletadas junto aos profissionais para que se chegasse a um acordo. “Nós enviamos ao secretário as ideias de como poderia ser feito. Já chegamos a conclusão que todos têm direitos”, comentou.

De acordo com Lenir, falta mais sensibilidade na inclusão de todos. “Os readaptados não perderam a capacidade laborativa, temos pedagogos especialistas em coordenação pedagógica, em administração pedagógica, que podem dar mais suporte nas escolas”, concluiu.

Yasmin Guedes