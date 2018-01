Raposa Serra do Sol ganha Polo Base de Saúde

Moradores da Terra Indígena Raposa Serra do Sol contam agora com uma nova estrutura de atendimento em saúde. Eles receberam neste sábado, 14, o novo Polo Base de Saúde, implantado na comunidade Raposa I, no município de Normandia.

O prédio funciona como uma Unidade Básica, oferecendo serviços de triagem, acolhimento, dentista e farmácia básica para as mais de 7 mil pessoas que vivem na região.

No Polo Base, os pacientes serão avaliados e, quando houver necessidade, referenciados para o Hospital de Normandia ou para as unidades especializadas de Boa Vista.

“Esse é o primeiro Polo Base inaugurado pela Sesai em Roraima desde a sua criação. Agora, o fluxo de pacientes será centralizado aqui, melhorando muito a qualidade do atendimento aos nossos indígenas”, explicou Joseilson Câmara, coordenador do Dsei-Leste.

No total, são 600 metros de área quadrada construída. A obra só foi possível graças ao apoio do senador Romero Jucá que garantiu a liberação dos recursos.

“Nesses espaço, temos uma unidade de saúde, um centro de estabilização para os pacientes e mais um alojamento para os profissionais de saúde. É essa estrutura que vamos usar como modelo para implantar Polos Bases e em outras regiões”, explicou o senador.

Quem também contribuiu com a instalação do Polo foi o deputado federal Edio Lopes. Ele é autor de emenda parlamentar aplicada na aquisição de materiais e equipamentos hospitalares.

“É uma nova era no atendimento aos nossos povos indígenas. Eles ganham uma unidade moderna, equipada e com serviços de excelente qualidade”, disse o parlamentar.

O espaço terá três equipes de saúde. Para o prefeito de Normandia, Gute Brasil, a instalação do Polo gera benefícios imediatos para a população indígena do Município.

“Normandia tem 89 comunidades indígenas que serão atendidas nesse Polo Base. Muitas vezes, tínhamos que deslocar esse paciente para Boa Vista e agora, contamos com uma estrutura de atendimento básico de qualidade para os nossos indígenas”.

O Tuxaua de Raposa I, Damildes Fideles, explicou que a instalação do Polo era um demanda antiga da Comunidade e que será importante para facilitar o acesso dos povos indígenas da região aos serviços de saúde.

“O desejo de ter um Polo Base em nossa comunidade surgiu ainda em 2013. Estou feliz em ver esse benefício chegando para as nossas famílias. O Polo vai trazer mais dignidade para os povos indígenas”.

Mais água

Neste sábado, também foram inaugurados os sistemas de abastecimemto de água nas comunidades Santa Cecília e Novo Paraíso.

Além de saúde, a água encanada facilita a rotina das 120 pessoas que vivem nessas duas comunidades.