Ranking dos Políticos: deputada Shéridan está entre os 100 melhores parlamentares do país

A deputada federal Shéridan (PSDB/RR) está entre os 100 melhores parlamentares do país e a melhor de Roraima, de acordo com o site Ranking dos Políticos.

A pontuação dos políticos é definida de acordo com os dados obtidos sobre gastos, assiduidade, fidelidade partidária e processos judiciais. São válidas as informações vindas de fontes oficiais, como sites governamentais e de veículos de mídia de primeira linha. Além disso, o monitoramento das votações mais importantes. Os políticos também são pontuados de acordo com a sua qualidade legislativa.

Em seu primeiro mandato, Shéridan comemora o segundo ano consecutivo que se destaca por sua atuação na Câmara Federal. “Muito feliz em estar entre os melhores deputados federais do país e a melhor parlamentar de Roraima e ter esse reconhecimento do meu trabalho, uma política feita com respeito e verdade. Continuarei honrando o meu papel, em representar os eleitores do meu Estado que me permitiram cumprir essa missão no Congresso”, comemorou a deputada.

O Ranking dos Políticos

O ranking leva em consideração as ações de combate à corrupção, privilégios, frequência e desperdício da máquina pública.

Shéridan elogiou a iniciativa do site. “Essa é uma ferramenta eficiente e transparente para que a população possa acompanhar o nosso trabalho. Na política brasileira temos sim bons políticos que agem com ética e responsabilidade. É possível separar o joio do trigo. A grande arma da política é o voto e deve ser usado com critério e responsabilidade”, finalizou a parlamentar.

Confira o site:http://www.politicos.org.br