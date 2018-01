Ramito Circo abre espetáculos em Boa Vista na sexta-feira

“Tradicionalismo” é uma das palavras de ordem do Ramito Circo, que desembarca no estacionamento do Pátio Roraima Shopping em 2018 para uma temporada especial e inédita em Boa Vista. O público poderá conferir o espetáculo, que possui aproximadamente duas horas de duração, a partir do dia 5 de janeiro.

O Ramito Circo, apesar do nome recente, possui uma bagagem extensa no quesito diversão, brincadeiras e magia circense. São mais de 100 anos de tradição, com uma história que hoje se encontra na quarta geração, conforme narrou Ramito Júnior, responsável pelo empreendimento. “Meu bisavô trabalhava no circo e assim foi passando de pai para filho. Eu sou a quarta geração. Meus filhos também nasceram no mesmo meio”, disse.

Em 1979, após passarem por muitos circos, os bisavós de Ramito Júnior fundaram o Circo Broadway, que – inclusive – esteve em Roraima em 2009. Com o passar dos anos, algumas mudanças foram acontecendo, mas a magia e essência permaneceram a mesma, de acordo com Júnior. Em 2015, surgiu o circo “Ramito”.

Fundado em Belo Horizonte [MG], o circo já percorreu várias cidades de estados diferentes, como Bahia, Tocantins, Pará e Amazonas. “Mudamos a estrutura, adaptamos alguns números, fizemos melhorias diversas, mas permanecemos com o resgate ao circo original e tradicional. Aquele com a cortina vermelha, onde se apresenta o palhaço de nariz vermelho e sapatos gigantes, com a presença da globo da morte e outras coisas”, ressaltou.

O local ganhou climatizadores, as arquibancadas foram substituídas por cadeiras, a praça de alimentação ganhou uma área gourmet e o picadeiro foi transformado em um palco elevado. Além de tudo isso, o Ramito Circo conta com uma equipe de aproximadamente 40 pessoas fixas, mas realiza contratação temporária por cada local onde passa, gerando também emprego e renda.

Segundo a gerente de Marketing do Pátio, Aline Aguiar, o Ramito deve permanecer durante o mês de janeiro no shopping, com sessões diárias e em horários para atender a todos.

“Vamos iniciar 2018 em grande estilo com a presença do circo no Pátio. Uma programação que agrada todas as idades. Estamos ansiosos com a estreia e todos os detalhes podem ser conferidos nas nossas redes sociais [@patiororaima no Instagram e /patiororaimashopping no Facebook] em breve. Mais um presente do Pátio a Boa Vista!”, enfatizou Aguiar.

Horários:

De segunda a sexta-feira: às 20h

Sábado: 17h e 20h

Domingo e feriados: 15h, 17h e 20h

Valores:

De segunda a sexta-feira: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada)

Sábado, domingo e feriados: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

Camila Costa