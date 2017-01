Rádio Roraima completa 60 anos de criação

A mais antiga instituição do ramo de comunicação social em atividade no Estado está completando 60 anos. Desde a criação, em 4 de janeiro de 1957, por meio de decreto presidencial de Juscelino Kubitscheck, a Rádio Roraima – AM 590 é fonte de informação de eventos importantes para todo o Estado, o Brasil e o mundo por meio da internet.

A emissora tem registrado em seu histórico, a transmissão de programas de auditório realizados no Teatro Carlos Gomes nos anos 50, como por exemplo, o Programa “Brasil Cantando” apresentado por Magnos Motta, e o Programa Jáber Xaud, que tinha o mesmo nome do apresentador. E foi por meio da Rádio Roraima que muitos artistas locais ficaram conhecidos.

O radialista, Júlio Torreias, chefe do Departamento de Jornalismo da emissora, ressalta o trabalho dos 60 profissionais do órgão que levam aos ouvintes de todas as regiões do Estado, seja nas localidades mais inóspitas a informação, a música, a comunicação, o entretenimento e lazer.

“A rádio conseguiu atravessar essas seis décadas transpondo obstáculos e caminhos tortuosos, mas devido ao seu corpo funcional, formado por profissionais competentes em todos os seus setores, incluindo gente que está há mais de 50 anos na emissora, como é o caso do apresentador Benjamin Monteiro”, declarou.

Além de ser uma escola de saíram profissionais para outras áreas, como jornais escritos, televisão e assessorias. Atualmente, a emissora tem uma programação eclética na tentativa de manter-se em sintonia com seus ouvintes, que possuem características únicas por ser em muitos casos, o único meio de comunicação disponível para ribeirinhos, comunidades indígenas, etc.

A governadora Suely Campos, parabenizou o trabalhos dos profissionais que atuam para levar informações do Estado, por meio da Rádio Roraima. “Nós queremos, ao longo do nosso governo, tornar a rádio mais estruturada, deixá-la em condições melhores para ampliar o trabalho realizado ao longo desses anos. É uma valorização desse patrimônio em benefício da população”, declarou.

Comemoração

Durante todo o ano de 2016 foram gravados depoimentos de personalidades em alusão aos 60 anos emissora e nesta quarta-feira, 4, as declarações estão sendo reprisadas em uma programação especial. O Quadro “Rádio Roraima 60 anos com você” vai permanecer no ar por mais dois meses, quando a direção da emissora pretende, em parceria com o Governo do Estado, realizar uma solenidade para prestar homenagens para aqueles que fizeram parte da história da Rádio.

O atual diretor da Rádio, Jota R. Rodrigues, afirma que o desafio de hoje é manter a emissora no ar e ampliar seu sinal e alcance. Outro ponto lembrado pelo diretor diz respeito à concessão, que desde 1989 deveria ter sido adquirida pelo Estado, mas que somente agora esse processo está em andamento.

“Depois de anos muito conturbados, com sérios riscos de fechar, a governadora Suely Campos possibilitou investimentos e melhoramos o sinal e o alcance e para 2017 planejamos consolidar o processo de recuperação da emissora”, disse.

Histórico

Desde quando foi criada, a Rádio Difusora de Roraima pertenceu ao ex-território federal de Roraima. Essa fase durou até 1977. Em 16 de junho de 1977 ela foi absolvida pela Empresa Brasileira de Radiodifusão – Radiobrás, passando a se chamar Rádio Nacional de Boa Vista. No dia 2 de Agosto de 1989, a emissora foi adquirida pelo Governo do Estado, passando a pertencer a Fundação Rádio Difusora de Roraima, através do Decreto 1.090 – L, assinado pelo governador da época.

Em 31 de dezembro de 1992, através do Decreto 448 (Gestão do Governador Ottomar Pinto), a Fundação Rádio Difusora de Roraima foi extinta, passando a emissora para a responsabilidade do Governo do Estado, com suas atribuições e responsabilidades divididas entre a Casa Civil e a Secretaria de Comunicação Social.

Em 01 de dezembro de 2006, a Rádio Roraima AM590, deixou de pertencer ao Gabinete Civil do Governo do Estado com a criação de uma empresa pública, a Empresa de Rádio e Televisão Difusora de Roraima. Isso, através da Lei Estadual 567/2006, que absolveu as atividades relacionadas a emissora.

Apesar de ter sido criada legalmente como empresa em 2006, a emissora continuou sendo administrada integralmente pela Secretaria de Comunicação do Estado e seus servidores cedidos pelo Estado. Isso só seria mudado através do Decreto 13.673-E, de 6 de fevereiro de 2012, que regulamentou as mudanças previstas na Lei 721/2009, e que alterou a Estrutura Organizacional e Funcional do Governo do Estado dando autonomia para a Secretaria de Comunicação Social.

Em 2009 foram dados os primeiros passos na sua implantação como empresa, um deles a aprovação de Decretos instituindo o Estatuto Social (Decreto 9.709-E, de 26 de janeiro de 2009.

Através do Decreto 13.673-E, a Rádio Roraima AM590 deixou, oficialmente e na prática, de pertencer diretamente ao Governo do Estado, iniciando a atual fase. Outro fato que marca em definitivo o começo do funcionamento da empresa só ocorreu a partir de 01 de janeiro de 2011, quando a Empresa passou a ter a sua autonomia administrativa e financeira plena, com a sua dotação orçamentária e filiação ao FIPLAN (Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças) como Unidade Orçamentária Autônoma.