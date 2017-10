Radares são mecanismos de educação no trânsito, alerta Smtran

Com os últimos ajustes para o funcionamento total dos radares fixos em Boa Vista, ainda há dúvidas quanto a função dos equipamentos e como influenciam no dia a dia do condutor. A Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) dá o esclarecimento: as três modalidades de radar visam conscientizar a população sobre a importância de conduzir veículos dentro do limite de velocidade estabelecido e respeitar as leis de trânsito.

Hoje, o município dispõe de três tipos de equipamentos de fiscalização de velocidade: fixos, móveis e educativos. Do primeiro, há seis instalados na capital e estão localizados nas avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes – próximo ao Parque Anauá; Ville Roy – próximo à Igreja da Consolata; Mário Homem de Melo – próximo à Codesaima; Ataíde Teive, próximo à Roraisat; Glaycon de paiva – próximo ao Teatro Municipal e Ville Roy, próximo à Praça do Mirandinha. Atualmente, estão em fase de aferição.

Quanto aos radares educativos, como o próprio nome diz, têm a finalidade apenas de orientar o condutor sobre o limite recomendado para determinada via. Esse tipo de equipamento pode ser encontrado nas avenidas Ville Roy, próximo ao Mirandinha; Venezuela, próximo à Universidade Federal de Roraima; Ruy Baraúna, no bairro União; João Alencar, próximo ao Pátio Roraima Shopping e na avenida Brasil, em frente à sede da Polícia Federal.

“O radar educativo tem a função de controlar o condutor mais apressado. Quando há vários veículos, ele vai aferir sempre o que mais se exceder nos limites e mostrar que aquela atitude tomada pelo condutor foi errada. A implantação deles foi decidida após estudos, onde se verificou a necessidade de um trabalho educacional naquelas avenidas”, afirmou Ney Brito, diretor da Divisão de Prevenção e Educação para o Trânsito (Depet).

A Smtran possui dois equipamentos de radares móveis e são utilizados em ações ostensivas nas avenidas, principalmente durante blitze repressivas. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), exceder o limite de velocidade de 20% a 50% representa uma infração grave. A multa é de R$ 195,23 e perda de cinco pontos na CNH. Caso seja desrespeitada a velocidade máxima em mais de 50%, infração se torna gravíssima, com multa de R$ 880,41 e perda de sete pontos na CNH. O condutor ainda pode ter o direito de dirigir suspenso.

“A sinalização é imposta não para atrapalhar ou prejudicar os condutores. Pelo contrário, a intenção é melhorar a fluidez do tráfego e contribuir com a segurança viária. Então, respeitar o limite de velocidade implica diretamente em respeitar a vida. Pois quando se ultrapassa o limite de velocidade, é maior a propensão a se envolver em acidentes de trânsito, causando lesões ou até mesmo provocar a mortes”, ressaltou Brito.

Nesta semana, os radares fixos passarão por aferição através de uma equipe do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Após esse procedimento, os equipamentos vão funcionar de forma regular. Já estão em pleno funcionamento os radares de avanço de sinal.

Fábio Cavalcante