Radares: Prefeitura finaliza instalação de equipamentos eletrônicos

A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito (SMST), finalizou nesta sexta-feira, 20, a instalação de seis equipamentos de fiscalização eletrônica que vão registrar infrações relacionadas a excesso de velocidade nas vias. Os radares fixos passarão a operar assim que forem aferidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Os equipamentos estão instalados na Brigadeiro Eduardo Gomes – próximo ao Parque Anauá; Ville Roy – próximo à Igreja da Consolata; Mário Homem de Melo – próximo à Codesaima; Ataíde Teive, próximo à Roraisat; Glaycon de paiva – próximo ao Teatro Municipal e Ville Roy, próximo à Praça do Mirandinha.

“Agora estamos na fase de destes. A partir do dia 26 deste mês vai acontecer a aferição de cada um dos equipamentos e somente assim é que eles passarão a operar de forma ostensiva, notificando todos aqueles que excederem a velocidade permitida nas avenidas, colocando em risco a vida de outras pessoas”, explicou Gilvan Santos, diretor do Departamento de Engenharia de Trânsito (Det) da SMST.

A implantação da fiscalização eletrônica é parte do projeto Vida no Trânsito, lançado em agosto deste ano pela Prefeitura de Boa Vista, cuja proposta é promover a conscientização por um trânsito mais responsável e seguro, coibindo assim a prática de infrações. Além dos radares fixos, também foram implantados seis radares em semáforos, responsáveis por registrar avanços de sinal.

“O radar fixo faz o registro dos flagrantes de forma automática, em que as imagens são enviadas à empresa responsável de fazer o processamento dos equipamentos. Daí é que as notificações serão enviadas aos condutores que cometerem as infrações. Já os equipamentos nos semáforos, vão requerer a atuação de uma gente de trânsito, que vai analisar os registros nesses locais e definir o que foi infração e o que não foi. Após essa análise, é que serão validadas as infrações, gerando as notificações”, ressaltou Gilvan.

Os radares registram, em média, de 30 a 40 notificações por dia. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o motorista que for flagrado dirigindo até 20% acima da velocidade permitida na via comete infração média e pode ser multado em R$ 130,16, além de perder quatro pontos na Carteira nacional de Habilitação.

Caso o condutor ultrapasse o limite de velocidade de 20% a 50%, a infração será considerada grave, a multa é de R$ 195,23 e perda de cinco pontos na CNH. O prejuízo é ainda maior para quem desrespeitar a velocidade máxima em mais de 50%, considerada infração gravíssima, com multa de R$ 880,41 e perda de sete pontos na CNH. O condutor ainda pode ter o direito de dirigir suspenso.