Quase 10 mil pessoas comemoram Dia das Crianças no Parque Anauá

Muitas famílias roraimenses levaram as crianças para comemorar o dia dedicado a elas em uma tarde especial no Parque Anauá. O evento realizado pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), nesta quinta-feira, 12, reuniu cerca de dez mil pessoas que aproveitaram atividades recreativas e culturais.

As brincadeiras foram variadas: o Corpo de Bombeiros atraiu a garotada com o circuito de cordas e o tradicional banho de mangueira, brinquedos infláveis, pula-pula, pintura facial, dança da cadeira, zumba e o encerramento foi com a peça teatral Três Porquinhos.

“Esse é um momento de diversão proporcionado às famílias neste dia tão especial, com brincadeiras e atividades lúdicas que contribuem para que nossas crianças possam crescer de forma saudável”, explica a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos.

A técnica em laboratório Sandra Regina Garcia aproveitou para proporcionar um dia de diversão para a filha Hadessa, de três anos. “É uma oportunidade de tirar as crianças da frente do computador para que possam brincar e interagir com outras crianças, o que é muito importante para o desenvolvimento delas”.

E o evento aberto ao público atraiu também os imigrantes venezuelanos que estão em Roraima, como a Anais Delgado, que levou as filhas, de três e 13 anos, para uma tarde de diversão. “Meu marido veio há um ano e eu com milhas filhas estamos há três meses aqui. Gostei muito do evento e minhas filhas também”.

Festival de Pipas

Além das atividades realizadas no Forródromo, Emília Campos abriu oficialmente o Festival de Pipas 2017, evento que acontece até domingo (15) e conta com o apoio da Setrabes.

“O evento é realizado há 30 anos em Roraima e já é esperado pela população. No último dia, será realizada a competição que premiará a maior, a menor e a pipa mais criativa”, adianta o organizador do evento, Samir Assen.

Simone Cesario