Quarta turma de guardas civis ingressa no curso de tiro

A Guarda Civil Municipal iniciou mais uma etapa do preparo de seu efetivo para a utilização de armamentos, através do Curso de Capacitação Técnica para Manuseio de Arma de Fogo de Repetição e Semi-automática. A quarta turma ingressou no último dia 11, na Academia de Polícia Integrada, finalizando nesta semana as etapas teóricas. Agora, os alunos estão na fase prática, onde aprendem sobre montagem e desmontagem do armamento.

No total, 37 guardas civis passam pelo curso, cujo foco se dá na capacitação em revólver 38, pistola 380 e espingarda calibre 20. Na fase teórica, eles aprenderam sobre a legislação vigente que envolve o uso de armamentos, noções de cidadania e direitos humanos, além da conhecerem a classificação e as características das armas que serão utilizadas por eles ao término do curso. Já nesta primeira etapa da fase prática, os alunos aprendem sobre o funcionamento dos armamentos, os elementos que os compõem e a como manusear de forma adequada.

“A fase de montagem e desmontagem é uma das que exigem maior atenção dos alunos. Eles sairão daqui preparados para fazer uma manutenção preventiva no armamento. Além de conhecer por dentro, saber trabalhar e conservar com segurança as armas que lhes serão instrumentos de trabalho”, explicou o tenente coronel PM Miramilton Goiano, instrutor do curso.

Seguindo o cronograma, os guardas civis devem passar pela fase de operações de manejo, onde receberão instruções de municiamento, alimentação e carregamento das armas e deslocamento em campo, fase que exige concentração, raciocínio e resistência física. A fase final do curso serão os treinamentos de tiro, onde eles vão aplicar todo o conhecimento adquirido nas fases anteriores.

Com as três primeiras turmas, o curso já capacitou 122 guardas civis que já utilizam armas de fugo no dia a dia de trabalho. “Poucas forças de segurança hoje tem o conhecimento que a Guarda Civil tem, pois eles conhecem a legislação, as instruções normativas relacionadas ao uso das armas, além do intenso processo de treinamento com as armas. Então, os guardas civis são extremamente capacitados a trabalhar e a responder a qualquer dúvida pertinente pela população”.

Convênio

O curso é resultado de um convênio firmado em fevereiro de 2016 entre a Prefeitura de Boa Vista e a Polícia Federal. A Guarda Civil cumpriu todos os requisitos exigidos para a concessão dos postes de armas, como avaliações físicas, psicológicas e técnicas.

A previsão era de que 150 guardas civis iniciassem a capacitação, número definido através de convênio entre a Prefeitura de Boa Vista e o Sindicato dos Guardas Civis do Estado de Roraima (Segmu-RR). Os alunos foram escolhidos de acordo com a necessidade do posto de serviço e dos grupos táticos.

Fábio Cavalcante