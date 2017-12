Qualificação: IFRR disponibiliza mais 200s novos profissionais técnicos para o mercado de trabalho

Logo mais, às 17h30, uma nova formatura de técnicos marca a história do CBV (Campus Boa Vista), a maior e mais antiga unidade de ensino do IFRR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima), que até hoje já formou cerca de 10 mil profissionais para o mercado de trabalho local.

Desta vez, o CBV entrega 200 novos técnicos formados nas áreas de Informática, Eletrônica e Secretariado. A cerimônia de formatura será realizada no auditório do CAF (Centro Amazônico de Fronteiras), da UFRR (Universidade Federal de Roraima).

Para a diretora-geral do CBV, professora Joseane Cortez, essa formatura é o resultado de muito esforço e trabalho de uma equipe que busca cada vez mais oferecer um ensino de qualidade. É, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande para todo o campus.

“Além da profissionalização oferecida, essa formatura significa melhores oportunidades no mercado, pois o nível de aprovação dos nossos estudantes em vestibulares e concursos públicos já é algo comprovado. Já temos conhecimento do bom desempenho de muitos no vestibular da Universidade Federal de Roraima para cursos de alta concorrência como Medicina e Engenharia. Outro exemplo é que o primeiro lugar aprovado na UFRR, no ano passado, saiu daqui, do Campus Boa Vista. Então, é uma alegria muito grande saber que estamos contribuindo para o Estado de Roraima com profissionais com know how para passar em qualquer concurso público, para conseguir uma boa oportunidade de emprego no setor privado e até mesmo empreender”, declarou, adiantando, orgulhosa, que a previsão é que, no ano vem, mais 300 novos técnicos sejam formados pelo CBV.

Sobre os novos profissionais

Os técnicos em eletrônica estão qualificados para trabalhar na área de indústria de manufatura, de processos contínuos e em montadoras, em empresas de pequeno, médio e grande porte; laboratórios e desenvolvimento de sistemas de automação; centros de desenvolvimento e pesquisa; assessoria e consultoria tecnológica; desenvolvimento tecnológico; comércio, serviços e assistência técnica. Eles podem atuar em análise, planejamento e desenvolvimento de projetos eletrônicos, além de realizar montagem, instalação, configuração, programação, testes e manutenção de equipamentos e máquinas com circuitos eletrônicos e microprocessados, respeitando procedimentos e normas técnicas, de segurança, qualidade e meio ambiente.

O técnico em informática tem possibilidade de atuação em empresas e instituições diversas, além de prestar serviços por conta própria, se preferir, atuando em configurações de sistemas informáticos, instalação de equipamentos, planejamento e execução dos processos de manutenção de computadores e operação de redes locais. Além disso, tem a capacidade de desenvolver aplicativos computacionais.

O técnico em secretariado está apto a organizar toda rotina diária e mensal de departamentos, diretorias e coordenações para o cumprimento dos compromissos agendados. Entre as atribuições práticas estão controle e arquivo de documentos, preenchimento e conferência de documentação, recepção de pessoas diversas, distribuição de correspondências, agendamento e preparação de viagens e reuniões, planejamento de eventos, elaboração de textos, planilhas de orçamento e demais documentos administrativos.

O maior e mais antigo campus do IFRR segue formando profissionais de nível técnico e superior de várias áreas do conhecimento em Roraima