Qualifica Roraima: ritmo nas aulas de preparatório para concursos é intenso

As aulas do curso preparatório para concursos, do Programa Qualifica Roraima, desenvolvido pelo Governo do Estado por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) estão a todo vapor. Depois da aula inaugural realizada no dia 22, é expressiva a participação dos mais de mil alunos aprovados, em turmas com cerca de 200 pessoas.

No período vespertino, as aulas são de terça a sexta-feira, das 15h às 18h; no período noturno, das 19h às 22h, e aos sábados, das 8h às 18h, na Univirr (Universidade Virtual de Roraima), do bairro Tancredo Neves.

O corpo docente do Programa Qualifica Roraima é composto por 17 professores especializados em cursos preparatórios, sendo José Maria Rodrigues o coordenador. Ele garante que a participação está surpreendendo.

“As turmas estão lotadas e os alunos muito interessados. Agora também iremos trabalhar a motivação desses estudantes para manter esse ritmo e o interesse, já que este é um processo de médio prazo, mas, com certeza, superando os obstáculos iniciais, os resultados serão muito satisfatórios”, garante o professor.

A dona de casa Maria Francisca Peres, de 32 anos, conta que está muito feliz com a nova rotina de estudos. Ela pretende realizar concurso para a Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima) e para a Polícia Militar.

“Antes eu ficava com muito tempo livre em casa e achava que perdia o dia. Acabei unindo o útil ao agradável, pois desde o primeiro dia me senti mais confiante, mais preparada para encarar uma prova”, disse.

As aulas seguem até o dia 23 de dezembro, com matérias focadas especialmente nos concursos estaduais. Além da Codesaima, a governadora Suely Campos autorizou a realização dos concursos da Setrabes, Sejuc (Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania), Polícia Militar e Polícia Civil.

Programa

Lançado no dia 24 de agosto, o Qualifica Roraima é voltado à realização de ações que promovam a qualificação de pessoas de baixa renda para que possam desenvolver uma atividade para geração de renda.

Foi implementado com o curso preparatório para concursos, realizado em parceria com a Univirr, por meio de aulas presenciais na unidade do bairro Tancredo Neves.

Para este curso, 1.200 pessoas foram selecionadas, sendo que 30% das vagas foram reservadas às pessoas beneficiadas pelo Crédito do Povo.