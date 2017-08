Qualifica Roraima: primeiro dia de inscrições atrai muitos interessados

O primeiro dia de inscrições para os cursos preparatórios para concursos, oferecidos pelo Governo do Estado, por meio do Programa Qualifica Roraima, atraiu muitos interessados à Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social).

São pessoas como o músico Alexandre Alves, de 21 anos, que está ansioso para ser um dos selecionados para as 300 vagas disponíveis aos usuários do Crédito do Povo, já que sua mãe é uma das beneficiárias.

“Eu não teria condições de frequentar um cursinho se não fosse com essa ajuda. Estou confiante de que vou conseguir e estarei preparado para ser aprovado em um concurso, que irá melhorar minha renda”, garante.

As inscrições são realizadas até sábado (2), das 8h às 17 horas, no auditório da Setrabes. São oferecidas 300 vagas aos beneficiários do Crédito do Povo. Podem participar tanto o próprio beneficiário como os filhos que estejam cadastrados. O interessado precisa ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio.

A Setrabes será responsável pela seleção dos candidatos, com a avaliação de assistentes sociais. O resultado da seleção será divulgado no dia 13 de setembro, no portal da Univirr, na Setrabes e redes sociais. As aulas terão início no dia 18 de setembro e terminam no dia 15 de dezembro de 2017.

As mil vagas na modalidade presencial, serão distribuídas em uma turma no turno vespertino, três turmas no turno noturno e uma turma aos sábados. Mais informações na sala 8, na Setrabes, ou pelo telefone 2121-2629.

Simone Cesário