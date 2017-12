Qualifica Roraima: oficina de culinária natalina reúne 200 participantes

Teve início nesta terça-feira, 5, a I Oficina de Culinária Natalina do Programa Qualifica Roraima, iniciativa da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) em parceria com o Programa Cozinha Brasil, do Sesi (Serviço Social da Indústria). São 200 participantes, com turmas nos períodos da manhã e da tarde (8h às 12h e das 14h às 18h), que participam da oficina realizada na própria Secretaria.

Os participantes recebem primeiro as orientações teóricas e, na sequência, aprendem na prática uma variedade de receitas natalinas, dentre elas, pratos doces e salgados típicos dessa comemoração.

Até o momento, 1.480 pessoas já foram capacitadas nas oficinas de culinária promovidas pelo Programa Qualifica Roraima, em Boa Vista e no interior do Estado, no ano de 2017. Além disso, 1.200 pessoas estão participando das aulas do curso preparatório para concursos, promovido pela parceria entre Setrabes e Fundação Univirr (Universidade Virtual de Roraima).

“A Setrabes tem atuado para proporcionar a quem mais precisa novas possibilidades de geração de renda. As oficinas de culinária oferecem a oportunidade de trabalhar em casa e contribuir para a renda familiar”, destacou a titular da pasta, Emília Campos.

O técnico em nutrição do Programa Cozinha Brasil, José Mailson Maciel dos Santos, ressaltou que, nesses dois dias, “a oficina irá ensinar aos participantes como preparar uma ceia com pratos deliciosos e saudáveis, aproveitando de forma integral os alimentos”.

A dona de casa Joelma Souza Gomes mora no Cantá e é uma das participantes. “Gosto muito de cozinhar e é a primeira vez que estou participando de uma oficina promovida pela Setrabes. Primeiro vou fazer as receitas para minha família e, se der certo, também penso em vender”.

Adriana da Silva já trabalhou vendendo comidas e agora busca aprimorar conhecimentos. “O Natal já está chegando e quero aprender receitas novas para que eu possa vender e ter uma renda trabalhando em casa”.

O encerramento do curso será nesta quarta-feira (6), às 17h, na Setrabes, com a entrega de certificados a todos os participantes.

Simone Cesário