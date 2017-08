Qualifica Roraima: inscrições iniciam nesta terça-feira

Já está disponível para consulta o edital com as informações referentes às mil vagas para os cursos preparatórios para concursos oferecidos às famílias de baixa renda de Roraima por meio do Programa Qualifica Roraima.

O lançamento do programa, desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da parceria entre Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social) e Univirr (Universidade Virtual de Roraima), aconteceu no último dia 24.

O edital está disponível na íntegra no Diário Oficial do Estado de 28 de agosto de 2017 (http://imprensaoficial.hospedagemdesites.ws/diarios/doe-20170828.pdf), na Setrabes e nas redes sociais. As inscrições serão realizadas a partir desta quarta-feira (30) e se estendem até o sábado (2) de setembro), das 8h às 17h, no auditório da Setrabes.

Serão oferecidas 300 vagas aos beneficiários do Crédito do Povo e podem participar tanto o próprio beneficiário como os filhos que estejam cadastrados. O interessado precisa ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio.

A Setrabes será responsável pela seleção dos candidatos, com a avaliação de assistentes sociais. O resultado dos classificados será divulgado no dia 13 de setembro no portal da Univirr, na Setrabes e redes sociais. As aulas terão início no dia 18 de setembro e terminam no dia 15 de dezembro de 2017.

As mil vagas serão distribuídas em uma turma no turno vespertino, três turmas no turno noturno e uma turma aos sábados.

Mais informações na sala 8, na Setrabes, ou pelo telefone 2121-2629.

Simone Cesário