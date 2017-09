Qualifica Roraima: aula inaugural do curso preparatório reúne mais de mil concurseiros

Foi realizada na noite desta sexta-feira, 22, na Unidade Acadêmica Maria Odete Calheiros Pena, da Fundação Univirr (Universidade Virtual de Roraima), a aula inaugural dos cursos preparatórios para concursos do Programa Qualifica Roraima.

O curso preparatório para concursos públicos é promovido pela Setrabes (Secretaria Estadual do Trabalho e Bem-Estar Social) em parceria com a Univirr. A ação beneficia quem mais precisa do apoio do Governo do Estado. Das 1.200 vagas, 30% foram destinadas aos beneficiários do Crédito do Povo, que hoje possui 32.246 famílias inseridas em todo o Estado e injeta mensalmente R$ 3.869,520, 00 na economia.

Os cerca de 1.200 alunos inscritos conheceram os professores que ministrarão as aulas, que acontecem até o mês de dezembro, em turmas distribuídas nos turnos vespertino, noturno e aos sábados.

Os professores do curso são referência dentro e fora do Estado, como o professor José Maria Neto. Essa foi uma determinação da governadora Suely Campos: que o corpo docente fosse composto pelos melhores.

Ela ressaltou a estrutura e qualidade do curso preparatório. “Esse é o primeiro passo para a realização de um projeto pessoal de cada um que se inscreveu. Nossa preocupação era essa: não adiantaria abrir um curso que não tivesse os melhores profissionais. Nós buscamos os mais qualificados do Estado para estarem na equipe e eles também estão muito empolgados. Os participantes do Qualifica estão em excelentes mãos”, ressaltou a governadora.

Suely Campos afirmou ainda que a preocupação permanente do Governo do Estado é pautada na promoção do ser humano. “A qualificação dos cidadãos roraimenses é fundamental. Aqui eles terão a oportunidade ímpar de se dedicarem não somente a concursos do Governo, mas inclusive de outras instituições públicas. É uma forma de se estabelecerem economicamente”, explicou.

A secretária Emília Campos afirma que, como titular da Setrabes, já foi testemunha de vários momentos emocionantes, inclusive agora, durante o aulão de abertura do curso preparatório do programa Qualifica Roraima.

“São 1.200 pessoas e 1.200 sonhos reunidos aqui neste momento. É um sentimento muito gratificante, pois, enquanto gestores, estamos justamente buscando maneiras de dar oportunidade e encontrar formas de responder à população à altura. A governadora foi muito feliz em identificar essa demanda a partir do lançamento dos concursos e determinar esta parceria da Setrabes com a Univirr”, frisou.

O coordenador do curso do Qualifica Roraima, professor José Maria Neto, lembra que estudar para concurso público ainda demanda um investimento alto.

“Se você quiser um estudo de qualidade, isso exige não somente disciplina como também um investimento muitas vezes alto. É por isso que esse projeto do Governo do Estado vem justamente para oportunizar que todos tenham um ensino que faça a diferença”, diz.

Neto lembra ainda que o lançamento é inédito, uma vez que o Qualifica Roraima é o único programa feito pelo Governo que proporcionou curso preparatório para concursos públicos.

“Hoje em dia, há uma demanda muito maior de concurseiros que vestibulandos. Acredito que, pautado nisso, a governadora pensou e aplicou de forma muito eficaz uma ação que tem a possibilidade de realizar muitos sonhos”, relata.

Sonhos

A dona de casa Francisca Cladenilda da Silva é cearense e mora em Roraima há mais de 40 anos. Mãe de dois filhos, ela conta que sempre teve gosto para estudar, mas a falta de tempo e, sobretudo, condições financeiras, não a permitiram se dedicar à atividade. Pelo menos, até agora.

“Posso dizer com muita segurança que logo, logo, serei uma concursada. Eu e os companheiros inscritos já estamos um passo à frente. Estou muito feliz e agradecida à governadora Suely por poder entrar nesta etapa mesmo que um pouco tarde, mas vou dar o meu melhor e aproveitar tudo o que puder das aulas”, ressalta.

O autônomo Ricardo Simplício Mota tem 28 anos e pretende fazer o concurso da Polícia Civil. Para ele, as aulas de Português serão muito importantes.

“É uma grande oportunidade para todo mundo, pois, do jeito que está a crise, não dá para se aventurar muito no orçamento de casa. Estou muito satisfeito e acredito que eu e todos que estão inscritos também vão aproveitar ao máximo esse curso para atingir um objetivo de vida”, conclui.

O Programa

Lançado no dia 24 de agosto pelo Governo do Estado e coordenado pela Setrabes, o Qualifica Roraima é voltado à realização de ações que promovam a qualificação de pessoas de baixa renda para que possam desenvolver uma atividade para geração de renda.