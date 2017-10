Qualifica Roraima: 450 alunos do curso preparatório participam de aula especial

A ansiedade é grande, mas a confiança é maior ainda entre os alunos integrantes do curso preparatório para concursos, do Programa Qualifica Roraima, desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) e Fundação Univirr (Universidade Virtual de Roraima). Dos 1.200 alunos inscritos no Programa, 450 estão prestes a enfrentar seu primeiro desafio: o concurso da Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima), que será realizado nesse domingo (29), com quase 17 mil inscritos disputando 134 vagas.

Para garantir as orientações finais aos candidatos, foi realizada uma aula especial na tarde deste sábado, 28, com conteúdo voltado exclusivamente ao concurso da Codesaima. O coordenador do curso preparatório, professor José Maria Neto, explica que a dedicação é grande entre os alunos que estão frequentando as aulas realizadas de forma presencial na Univirr e que agora estão tendo a oportunidade de aprender todas as disciplinas que serão exigidas nos concursos estaduais, com professores experientes em cursos preparatórios.

“E este concurso será o primeiro grande desafio desses alunos. Por isso, essa aula na véspera da prova é importante para que possamos passar as últimas dicas, esclarecer dúvidas e trabalhar o emocional da turma”, explica o coordenador.

Aos 51 anos, a dona de casa Maria das Graças Nóbrega viu no curso preparatório do Programa Qualifica Roraima a oportunidade de retomar os estudos em busca de melhores oportunidades de trabalho.

“Eu fiz minha inscrição para conseguir passar em um concurso. Amanhã farei o da Codesaima e estou confiante de que vou passar. É difícil voltar a estudar depois de tanto tempo, mas estou me dedicando muito. E essa oportunidade me ajudou demais”, garante.

A estudante Luzia de Jesus Azevedo, de 26 anos, também está dedicada aos estudos e elogia as aulas. “Estou gostando muito, era realmente o que eu esperava. É a primeira vez que estou estudando para concursos e, além da Codesaima, também estou aguardando o da Polícia Militar”.

O Programa

Lançado no dia 24 de agosto, o Qualifica Roraima é voltado à realização de ações que promovam a qualificação de pessoas de baixa renda para que possam desenvolver uma atividade para geração de renda. O curso preparatório para concursos públicos beneficia 1.200 pessoas, sendo 30% das vagas destinadas aos beneficiários do Crédito do Povo. As aulas seguem até o mês de dezembro, em turmas distribuídas nos turnos vespertino, noturno e aos sábados.

Simone Cesário