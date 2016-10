Qualidade da água: Sesau e Funasa firmam acordo para controle no interior

A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), em parceria com Funasa (Fundação Nacional de Saúde), vai fazer o controle da qualidade da água nos municípios do Estado com apoio de um laboratório móvel. Isso será possível graças a um Termo de Cooperação Técnica entre as duas instituições, que será assinado nesta quarta-feira, dia 26, às 9h, no auditório da Funasa, localizado na avenida Ene Garcez, Centro.

Assim como a Sesau, que dispõe de um Núcleo de Vigilância da Qualidade da Água, a Funasa também realiza o controle da qualidade da água. Pelo acordo, a Fundação vai disponibilizar o laboratório móvel e a Sesau os profissionais capacitados e insumos para a execução das análises.

Conforme explicou a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental da Sesau, Ramona Pinto, a coleta da água é de responsabilidade das prefeituras, entretanto, os municípios não estão conseguindo cumprir com esta função. Com isso, os dados sobre a qualidade da água não ficam disponíveis no Siságua (Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano).

Com isso, o Estado passou a realizar as coletas, mas o alto custo de deslocamento exigiu uma solução rápida e eficaz. “Vamos trabalhar com base em um cronograma que vai atender a todos os municípios, começando por aqueles considerados prioritários para as avaliações”, frisou.

Atualmente, as amostras são entregues no Lacen-RR (Laboratório Central de Roraima) para que seja feito o acompanhamento. Com a execução do Termo de Cooperação, as avaliações da água passam a ser feitas no próprio município, por meio do laboratório móvel. “É de suma importância essa junção de ações, porque através delas você pode prevenir doenças transmissíveis pela água que podem atingir a população”, finalizou.

As principais doenças transmitidas pela água são diarreia infecciosa, cólera, leptospirose, hepatite e esquistossomose.

O Siságua

O Siságua (Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano) tem por objetivo manter atualizado um banco de dados com informações importantes para análise e avaliação sobre a qualidade da água destinada ao consumo humano para possibilitar melhor planejamento das ações de vigilância no âmbito do SUS, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Dentro dessa esfera funciona o Programa Vigiágua, que visa auxiliar o gerenciamento de riscos à saúde associados à qualidade da água para consumo humano. A partir dos dados inseridos ou enviados pelo setor de Vigilância, são gerados relatórios com informações que possibilitam conhecer as características do abastecimento de água naquele município.