Qualidade da água: dez vilas em dois municípios já receberam a visita do Laboratório Móvel

O Laboratório Móvel de Controle da Qualidade da Água visitou 10 vilas nos municípios de Bonfim e Caracaraí, entre os meses de novembro e dezembro. Os resultados das amostras estão em fase de conclusão. As análises continuarão sendo feitas durante o ano de 2017, nos municípios denominados silenciosos, ou seja, que apresentam informações abaixo do estabelecido pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), Ramona Pinto, a água foi coletada em escolas, postos de saúde e hospitais. “Essas amostras são levadas ao laboratório móvel e passam por uma série de análises microbiológicas e físico-químicas, a fim de atestarmos se a água de determinado lugar está apta para consumo humano”, explicou.

Foram visitadas as vilas Nova Esperança, São Francisco e Vilhena, no município de Bonfim. Em Caracaraí, o laboratório passou pelas vilas São José, Novo Paraíso, Petrolina do Norte, Vista Alegre, Serra Dourada, Itã e Barauana. “Os relatórios de Bonfim já estão sendo entregues ao município e à Caer [Companhia de Águas e Esgotos de Roraima] com as medidas necessárias para tratar as alterações apresentadas na Vila Esperança. Estamos finalizando os resultados das vilas de Caracaraí”, informou.

Ramona disse que a Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde (CGVS) irá se reunir com os representantes dos municípios para definir estratégias para o controle da qualidade da água. “Depois disso vamos sentar com a Funasa [Fundação Nacional da Saúde] para elaboramos o calendário de 2017 e definir quais municípios serão priorizados”.

Parceria

No mês de outubro deste ano, foi firmado o termo de cooperação técnica entre a Sesau e Funasa, que instalou um Laboratório Móvel de Controle da Qualidade da Água. Pelo acordo, a Fundação vai disponibilizar o laboratório móvel e a Sesau os profissionais capacitados e insumos para a execução das análises.

Além de atestar que a água está apta para consumo humano, o termo busca manter atualizado um banco de dados com informações importantes e possibilitar melhor planejamento das ações de vigilância no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde), conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

A ida do laboratório aos municípios gera uma economia de aproximadamente R$ 40 mil reais por mês aos cofres públicos e diminui o tempo de espera pelos resultados. “O principal benefício da unidade móvel é que as análises são feitas no próprio município. Isso faz com que qualquer alteração na qualidade da água que remeta a surto de uma determinada doença seja combatida imediatamente”, finalizou Ramona.