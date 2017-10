Quadri-con 2017 será neste sábado no IFRR

No dia 14 de outubro, sábado, das 9h às 19h, no Campus Boa Vista (CBV), será realizado o 2.º Encontro de Quadrinhos e Cosplays do IFRR – Quadri-con 2017, um evento da cultura geek.

Essa segunda edição do encontro, com o tema “Todos os universos agora num só lugar – Encontre o seu”, idealizada e organizada pelo professor Orlando Marinho Cerqueira Júnior, é parte de uma atividade de avaliação de componentes curriculares dos cursos Técnico em Secretariado e Técnico em Edificações.

O evento conta com o apoio do Departamento de Ensino das Áreas de Gestão e Saúde (Deges), do Departamento de Ensino de Infraestrutura, Indústria e Informática (Deiinf) e das coordenações dos cursos. Segundo o professor Orlando, o encontro visa valorizar principalmente os ricos universos das revistas em quadrinhos, as famosas HQs, hoje consideradas, mundialmente, a 9ª forma de arte, e também os cosplays, configurando-se como uma espécie de feira/encontro integrado desses temas. “O evento, além de constituir-se em atividade didática, multiplica, para toda a sociedade de nosso estado, a cultura, a integração e o conhecimento de forma inovadora. Esse é um dos pilares que orientam as atividades de ensino no IFRR”, disse o organizador.

Programação

O Quadri-con 2017 terá diversificada programação para agradar a todos os admiradores do universo dos quadrinhos, dos mangás, dos colecionismos, do cinema, dos games, dos cosplays e das demais vertentes da atual cultura geek. Haverá ainda exposição de trabalhos de alguns cartunistas e desenhistas do segmento HQ de Boa Vista e a celebração do 40º aniversário de lançamento do primeiro filme da saga Star Wars, considerado pelos críticos do gênero o mais famoso e duradouro blockbuster da história do cinema, que até hoje inspira fãs dessa cultura. Outra atração será o estande “Estação aliança rebelde”, com vários itens de colecionadores e outras surpresas para homenagear os fãs da saga.

Parcerias

Para a realização do Quadri-con 2017, foram firmadas algumas parcerias, entre elas com o Instituto Boa Vista de Música (IBVM), que apresentará, em dois momentos do evento, músicas-temas da saga Star Wars, com o Roraima HQ CLUBE, com o Roraima Garden Shopping, com o Roraima Fotoclube, com a Gráfica Publicolor, com o jornal Folha de Boa Vista, com as lojas Mega3, Mundo Nerd, Neo e Easytech, e com a Universidade da Amazônia (Unama). O encontro é aberto à comunidade e terá entrada franca. Prepare sua produção, vista sua fantasia, mostre seu talento e venha se encontrar com todos os amantes da cultura geek.

Para saber mais, acesse a programação anexa ou o site do evento: www.boavista.ifrr.edu.br/quadricon

Virginia Albuquerque