Pump Colors: Festival de Cores agita o Pátio Shopping neste fim de semana

O Pump Colors é a atração deste fim de semana do Pátio Roraima Shopping. O evento, que os organizadores estimam reunir um público recorde, acontece ao ar livre, neste sábado, das 14h às 22h, na área externa do centro de compras. A festa é para todas as idades e tem como principais atrações os melhores DJs da cena eletrônica como Chris Leão estreia, Repow e Toohoot.

O Festival de Cores ainda tem ainda lugares disponíveis para pista e camarotes (com open bar), que podem ser adquiridos na Central de Ingressos, no 1º piso do shopping, em até três vezes no cartão.

O line up do Pump Colors terá a estreia do top Dj que arrasta multidões por onde passa, Chris Leão. Além de mandar bem no palco, ele é ator e modelo. Ele ficou conhecido nacionalmente depois de vencer o concurso “Colírios” da revista Capricho e hoje tem três milhões de seguidores em suas redes sociais.

Outro nome de peso é o DJ Repow, que esteve na edição do ano passado. Ele mistura EDM, Funk e TRAP e levanta a galera com seu ritmo. A terceira atração do line up é DJ produtor residente do Pump Colors, Toohoot, que toca do Deep ao Tech House.

A 1ª edição da festa em Boa Vista aconteceu em dezembro de 2014, com um público de 2 mil pessoas, superando as expectativas mais otimistas do organizadores. De lá para cá, mais de 20 mil clientes já participaram do evento em suas outras edições realizadas na capital roraimense. Esta será a 5º edição do festival em Roraima.

O Festival de Cores teve origem na Índia para celebrar a chegada da primavera, com muita música, cores e alegria. O Pump Colors começa às 14h e entra pela noite até às 22h, no estacionamento do Pátio Roraima Shopping, com classificação livre, para todas as idades e esferas sociais.

A estrutura de um dos maiores festival de cores do Norte/Nordeste do Brasil possui som importado, telões de LED, iluminação seguindo padrão internacional, exclusiva decoração, efeitos especiais (fogos de artifício, canhão de CO₂, skypaper diversos efeitos e flame machine) e um palco no formato de concha.

A infraestrutura instalada no Pátio terá ainda uma pista com capacidade para seis mil pessoas, com banheiros químicos. Também um Front Stage com banheiros exclusivos e uma capacidade para comportar três mil pessoas. Um camarote Stage, no palco, com vista privilegiada e acesso diferenciado, terá open bar (das 14h às 18h com água, refrigerante, cerveja e vodka), banheiros exclusivos e capacidade para mil pessoas.

A organização colocou 11 mil ingressos à venda. O público terá toda a segurança – equipes de bombeiros especializada, ambulância com equipe médica -, estacionamento privado e uma praça de alimentação.

Serviço

O que: Pump Colors

Onde: Pátio Roraima Shopping, Rua João Alencar, 2181, Cauamé

Quando: Dia 10 (sábado)

Hora: 14h às 22h

Quanto: Pista (R$ 50,00), Front Stage (R$ 80,00) e Camarote (R$ 150,00)

Calina Bispo