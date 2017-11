Público estimado de 15 mil pessoas lota Praça Central na última noite do Forró Alegre

Após muita expectativa, o público presente no Forró Alegre 2017, no município de Alto Alegre, curtiu as músicas da banda nordestina Forró Sacode. A atração nacional tocou todos os sucessos produzidos ao logo da carreira e terminou a apresentação somente às 4h da madrugada deste domingo, 19.

O evento é uma iniciativa da Prefeitura daquele município, com o apoio do Governo de Roraima, e ocorreu de 17 a 19 de outubro. De acordo com a Polícia Militar, na última noite, estiveram presentes aproximadamente 15 mil pessoas.

“O público veio prestigiar o evento que está sendo um sucesso. Aqui há pessoas de todos os lugares do Estado. Nossa estimativa de hoje são aproximadamente 15 mil brincantes”, ressaltou o capitão da PM, Jackson Fabiano Florentino Pereira.

Ele afirmou ainda que houve uma preocupação da Sesp (Secretaria Estadual de Segurança Pública) para atuação conjunta da PM, com a Polícia Civil e o Detran (Departamento Estadual de Transito), proporcionando mais segurança para as famílias que participaram. “Trabalhamos de maneira conjunta com as forças estaduais de segurança, para que tudo desse certo”, afirmou.

Para garantir a segurança dos brincantes dentro e fora da cidade, a Polícia Militar contou com um efetivo de 50 homens preparados para atuar de forma preventiva e ostensiva. Além das rodovias mais próximas, os agentes de trânsito do Detran e da Ciptur (Companhia Independente de Policiamento do Interior) realizaram blitze educativas e monitoramento do trânsito, levando orientações aos motoristas para evitar acidentes.

O prefeito de Alto Alegre, Pedro Henrique Machado, avaliou a festa de forma positiva. “Tudo acorreu dentro do previsto. Valeu cada esforço e cada minuto que lutamos para que isso acontecesse. Só tenho a agradecer a Deus e também o apoio da governadora Suely Campos, porque juntos somos mais fortes e estamos trabalhando”, enfatizou.

Prestigiando pela terceira vez o Forró Alegre, o autônomo André Luiz de Almeida veio do interior do município e trouxe a família. “Houve avanços significativos na nossa cidade. Hoje podemos perceber isso com essa linda festa. Sinto-me seguro e confortável para ter esse momento de lazer com minha família. Estão todos de parabéns”, afirmou.

Wesley Oliveira