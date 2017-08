Próxima reunião do Parlamento Amazônico será em Brasília

Encerrando a programação da solenidade de posse da diretoria do Parlamento Amazônico para o biênio 2017/2018, foi realizada a primeira Assembleia Geral e, entre as sugestões apresentadas pelos parlamentares, ficou definido que o próximo encontro será no dia 21 deste mês, em Brasília (DF)

Nesta primeira reunião os parlamentares discutiram algumas pautas e mudaram o regimento do Parlamento Amazônico, aprovando a reeleição para os mesmos cargos. Definiram também que os pagamentos dos custos do parlamento serão autorizados a partir de agora pelo presidente e tesoureiro. Antes eram feitos com a autorização do presidente e do coordenador.

Os membros também aprovaram que a partir deste mandato tanto o presidente quanto o tesoureiro e o primeiro-secretário sejam do mesmo Estado. “Isso vai facilitar a assinatura de documentos, uma vez que esses parlamentares moram na mesma cidade”, disse o deputado Coronel Chagas.

Eles definiram também que a eleição para a escolha da próxima diretoria do Parlamento Amazônico seja anual. “Sendo realizada a cada ano, o revezamento entre os parlamentares será mais rápido, dando oportunidades para todos os deputados da Amazônia Legal”, complementou Coronel Chagas.

O deputado Joaquim Ruiz (PTN) propôs que na pauta da próxima reunião, o parlamento discuta a aviação civil na região Norte, por conta dos inúmeros problemas enfrentados pelos passageiros. “É uma situação que precisa ser discutida de forma urgente, pois somos prejudicados pelas decisões do setor aéreo”, finalizou.

Marilena Freitas