Provas do concurso da Codesaima serão realizadas neste domingo

As provas objetivas do concurso público da Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima) acontecem neste domingo, 29 de outubro. São 16.894 candidatos disputando as 143 vagas para os cargos efetivos de nível alfabetizado, fundamental, médio e superior.

O candidato pode consultar seu local de prova por meio do link http://cpc.uerr.edu.br/?p=1147.

As provas dos candidatos de nível Superior e Fundamental serão realizadas pela manhã. Os portões serão fechados às 7h40 e o início das provas será às 8 horas (horário local).

No período da tarde acontecerão as provas objetivas para os níveis Alfabetizado e Médio/Técnico. Os portões serão fechados às 14h10, com início das provas às 14h30.

O candidato deverá comparecer ao local da sua prova com antecedência mínima de uma hora, munido de caneta esferográfica preta ou azul, em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

É de exclusiva responsabilidade do candidato atentar para instruções contidas no Edital 001/2017 (Consolidado) – Concurso Público da CODESAIMA, bem como a impressão de seu cartão de confirmação e local de prova, já disponível para impressão.

O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://cpc.uerr.edu.br/?p=1147, para verificar o seu local de realização das provas, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.