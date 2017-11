Prova do Vestibular Cathedral será aplicada neste sábado

Quem deseja começar o ano de 2018 fazendo curso Superior deve aproveitar e se inscrever no Vestibular Cathedral 2018.1. A prova será aplicada neste sábado, 25, às 16h na própria instituição no bairro Caçari. Os interessados podem fazer inscrição até as 14h de sábado.

Neste vestibular, são ofertadas 480 vagas distribuídas em oito cursos de graduação, que são eles: Administração, Biologia, Contabilidade, Direito, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia e Psicologia. O resultado será divulgado na página oficial da Faculdade Cathedral (www.cathedral.edu.br) e as matrículas terão início no dia 27, a partir das 16h. Este seletivo terá validade somente para matrícula no semestre letivo de 2018/1.

Inscrição

As inscrições serão realizadas no site da Faculdade Cathedral e autenticadas na Secretaria Acadêmica, bloco Administrativo, localizado na avenida Luís Canuto Chaves, bairro Caçari. O horário de inscrição será das 9h às 21h, e no dia 25, data da prova, de 9h às 14h. Os candidatos não residentes no local podem efetivar inscrição via Fax e/ou Procuração. A taxa de inscrição está no valor de R$ 50,00.

Cursos | Turno

Administração – Noturno

Ciências Biológicas – Noturno

Ciências Contábeis – Noturno

Direito – Vespertino/Noturno

Fisioterapia – Integral

Farmácia – Integral

Odontologia – Integral

Psicologia – Integral

Ozieli Ferreira