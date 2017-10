Prorrogado prazo de submissão de trabalhos no VI Forint

Mais uma oportunidade é oferecida para a comunidade externa, servidores e estudantes. Foi prorrogado, até esta sexta-feira, dia 6, o prazo para o envio do resumo dos trabalhos que serão apresentados durante o VI Fórum de Integração, Pesquisa, Ensino e Tecnologia (Forint), o maior evento científico do Instituto Federal de Roraima (IFRR).

O envio do material deve ser feito para o e-mail forint.submissao@ifrr.edu.br. As orientações para a produção, as normas e os modelos estão disponíveis para download no endereço http://www.ifrr.edu.br/forint/vi-forum-de-integracao.

A avaliação dos resumos será feita até o dia 24 de outubro, e os trabalhos aprovados serão expostos, em forma de pôsteres, na 6ª edição do Forint, que contará também com a presença de pesquisadores escolhidos pela comissão científica, os quais conversarão com os autores dos trabalhos, promovendo intercâmbio de conhecimentos científicos.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 366232704 (Propesq), 3224-9273 (Proex) e 3623-1076 (Proen).

Forint

Numa proposta integradora, desde sua primeira edição, o fórum mobiliza a comunidade acadêmica do IFRR e a sociedade em geral, anualmente, em um dos campi da instituição. Este ano, o Campus Amajari é quem sedia o evento, que ocorre nos dias 28 e 29 de novembro.