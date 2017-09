Prorrogadas inscrições para o Festival Makunaima

Foi prorrogado o período de inscrições para seleção de grupos de dança interessados em participar do 2º Festival Makunaima, evento promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secult (Secretaria Estadual de Cultura). A nova data vai até 15 de setembro.

Os grupos interessados podem acessar o edital no DOE (Diário Oficial do Estado), ou por meio do site www.secult.rr.gov.br, e no Departamento de Promoção Cultural, localizado no Palácio da Cultura Nenê Macaggi, das 8h às 17 horas.

Por meio do edital, serão selecionados 20 projetos. Cada um receberá R$10 mil, que deverá ser utilizado pelo grupo para custear os gastos com a apresentação.

O sorteio que define a ordem das apresentações será no dia 29 de setembro, às 10 horas, na videoteca do Palácio da Cultura Nenê Macaggi, no Centro. Após a seleção, a Secult por meio da Comissão de Seleção de Projetos, promoverá no dia 10 de outubro, um congresso técnico com orientações quanto às atribuições dos julgadores.

O Festival acontece nos dias 9, 10, 11 e 12 de novembro, no Anfiteatro do Parque Anauá. Segundo a secretária estadual de Cultura, Selma Mulinari, as inscrições foram prorrogadas para que todos os grupos interessados pudessem participar do festival.

“Estendemos o prazo para que tivessem condições de se organizar melhor, para que todos participem e assim ninguém fique de fora”, destacou Selma.

Podem participar do Festival, grupos de dança de qualquer estilo. Entre eles, dança de rua, dança folclórica, dança clássica, dança de salão, entre outras, que atendam os requisitos descritos no edital.

Ainda de acordo com Selma Mulinari, a intenção é contemplar o maior número possível de tipos dança. “Nossa ideia é atender o maior número possível de grupos e contemplar esse segmento da cultura no Estado, como os grupos que se apresentam no Festival de Caracaraí, que possuem várias influências artísticas e fazem apresentações belíssimas, além das companhias de dança que vem cada vez mais se aprimorando”, explicou.

A apuração será realizada pela Subcomissão de Apuração no dia 12 de novembro às 10 horas, no Forródromo do Parque Anauá.

Wesley Oliveira