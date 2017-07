Promoção permite trocar alimento não perecível por colar em Roraima

Até o dia 9 de julho, data em que se comemora os 127 anos de criação de Boa Vista, única capital brasileira localizada no Hemisfério Norte do planeta, o Roraima Garden Shopping preparou uma promoção especial, com arrecadação de alimentos não perecíveis em troca de colares e a sorteios diários, entre essas pessoas, do mascote de pelúcia Ian – a iguana.

Esse momento faz parte da campanha ‘Eu Amo, Eu Cuido’, elaborada pela equipe do Roraima Garden Shopping e que tem a proposta de externar o amor pela cidade que acolheu o empreendimento do Grupo Tenco há três anos. “Boa Vista é uma cidade 100% acolhedora, bonita e de um povo receptivo e caloroso. Por isso pensamos em retribuir esse amor em forma de um coração, através do pingente”, destacou a gerente de marketing, Gisele Mesquita.

A campanha seguirá até o próximo domingo, ou enquanto durar o estoque, e a troca do alimento pelo colar pode ser feita das 10h às 22h. Todos os itens serão revestidos a instituições de caridades cadastradas no Roraima Garden Shopping. No domingo (9), os clientes poderão participar de um grande parabéns com o compartilhamento de um bolo dedicado a cidade.