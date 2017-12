Projetos sociais intensificam ensaios para o Natal da Paz

Os integrantes dos projetos sociais da Prefeitura de Boa Vista entram na fase final de preparação para o espetáculo Natal de Paz 2017. O evento ocorre no dia 16 de dezembro, no Parque Germano Augusto Sampaio. Os ensaios tiveram inicio no mês passado e há poucos dias para apresentação seguem ritmo acelerado.

Esse ano o espetáculo traz o tema “Descobrindo a Cidade da Luz”. Será mostrando à população uma festa de cores e magia, protagonizado pelos alunos dos projetos sociais, artistas convidados e servidores, totalizando cerca de 500 pessoas na execução cênica.

“A cada ano o espetáculo é uma superação e isso já começa pelos ensaios. Por isso nossos integrantes estão dando seu melhor, ensaiando com muito empenho e dedicação para que possam fazer bonito no dia. A medida que vai se aproximando da apresentação a ansiedade vai aumentando. É a vontade de mostra para o público o resultado de um trabalho sério e de muita qualidade”, destacou a superintendente de proteção básica da Secretaria Municipal de Gestão Social, Missilene Amaral.

Mais de 400 músicos atuarão na execução musical do Natal da Paz: Orquestra do Instituto Boa Vista de Música (IBVM), Orquestra de Violões, Orquestra de Flautas, Coral ArtCanto, Coral dos Servidores e Coral Cabelos de Prata.

“Esse é a segunda vez que vou participar do Natal da Paz e estamos ensaiando muito para que saia tudo certo no dia, agora com mais intensidade. Estou muito emocionada de fazer parte de um espetáculo tão grande como esse”, disse a aluna do Projeto Crescer, Alessandra Paulino, de 17 anos.

O espetáculo Natal da Paz 2017 será inspirado no roteiro de “O Quebra Nozes” e adaptado para a pesquisa da história sobre a cidade de Boa Vista. O repertório será composto por músicas tradicionais natalinas, músicas regionais de Boa Vista e composições produzidas especialmente para o espetáculo.

