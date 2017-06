Projetos Sociais da prefeitura festejam o São João

As batidas da percussão da oficina de ritmos do Crescer serviram para marcar os passos da Quadrilha Juventude na Roça, composta pelos adolescentes do projeto, que festejaram nesta quarta-feira, 28, o arraial preparado para eles no núcleo Calungá. A festa reuniu os 500 jovens que fazem parte do projeto, e contou com a apresentação de Roda de Capoeira e do Grupo de Dança Os Malinos, também integrado pelos adolescentes.

A administradora geral do Projeto Crescer, Luzia Almeida, ressaltou que promover um evento como esse traz uma série de benefício para os integrantes do projeto e que fazer a interação entre os dois núcleos do projeto, Calungá e Pintolândia é uma forma de colocar em prática o aprendizado que o projeto proporciona aos jovens.

“Primeiro a questão da convivência entre eles, do respeito mutuo, a relação olhar para o outro, de compartilhar com o outro as suas habilidades, mostrar o que cada um é capaz de fazer, prestigiar e valorizar o dom que cada um tem. A questão da interação, como parte de todo processo que fazemos com eles. É dentro desse contexto que trabalhamos na valorização do ser humano, nas descobertas. Esses meninos têm uma capacidade imensa do produzir, do fazer e que está adormecido, então esse momento possibilita que eles se descubram”, disse.

Os participantes aproveitaram a festança para dançar e se deliciar com comidas típicas. “Gosto de dançar e aqui no arraial pude mostrar um pouco disso. É uma oportunidade de mostrar o que a gente gosta de fazer”, contou Anderson Lopes, de 24 anos, que participa do projeto há quatro anos. “Gosto muito de arraial. É a segunda vez que participo da quadrilha. O legal é que junta todo mundo, é bem divertido”, disse Jaciane da Silva, de 17 anos, que integra o projeto há quase dois anos.

ArtCanto

A alegria da festa junina também chegou a sede do ArtCanto. Os integrantes se divertiram ao som de músicas tradicionais tocados pelos músicos do Instituto Boa Vista de Música. Juntos eles cantaram e dançaram quadrilha e ainda saborearam as comidas típicas da época. “Eu amo festa junina, ta no sangue porque minha família toda gosta. Então eu me caracterizo e aproveito bastante porque gosto de sentir de verdade o arraial”, destacou Kayllany Sabrina, de 13 anos.

Dedo verde

Quem também comemorou a festa de São João, Santo Antônio e São Pedro, foram os integrantes do Dedo Verde. Eles tiveram um dia regado a brincadeiras e a tradicional quadrilha junina. “É um momento de integração e lazer. Sempre festejamos as datas comemorativas porque é uma forma de resgatar nossa cultura, a tradição dos antigos arraiais. Queremos mostrar para os integrantes dos projetos sociais que as festas juninas têm grande valor cultural para o Brasil. Se caracterizar, se divertir, faz parte dessa manifestação”, frisou a coordenadora do programa, Karuliny Maia.

