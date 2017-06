Projetos de grande impacto irão trazer mais qualidade de vida para indígenas de Roraima

Em visita às comunidade indígenas dos municípios de Pacaraima e Amajari, o senador Romero Jucá (PMDB) informou as lideranças sobre os projetos que serão desenvolvidos junto aos povos indígenas.

A proposta de Jucá é garantir uma vida mais digna aos povos indígenas, contribuindo com a preservação de sua cultura e tradição, mas garantido acesso a serviços básicos de saúde, educação, energia e acesso à internet.

Neste fim de semana, foram visitadas as regiões de Boca da Mata, o Centro Comunitário Makunaíma de São Marcos e a comunidade de Surumú, no município de Pacaraima. além da comunidade da Mangueira, situada em Amajari.

“Temos um grande projeto para as comunidades indígenas de Roraima que vai desde o apoio à produção, com gado e piscicultura até as melhorias de saúde. E nesse trabalho conto com a parceria de pessoas como o deputado federal Edio Lopes”, informou.

Em parceria com o deputado, o senador incrementou o projeto de Bovinocultura Indígena, garantindo R$ 13 milhões para a aquisição de gado, insumos, vacinas e materiais que serão doados a todas comunidades indígenas do Norte.

São mais de oito mil cabeças de gado, entre novilhas e reprodutores para ajudar no melhoramento genético e ampliação do rebanho. “O projeto do gado traz muitos benefícios para nossas comunidades. Com o rebanho, também fortalecemos a agricultura, usando o esterco que nos ajuda a cultivar de maneira orgânica”, explicou o coordenador regional do Conselho Indigenista de Roraima (CIR), Valdenir Silva Pinto.

Outra parceira entre os parlamentares, prevê a destinação de R$ 15 milhões para ampliar a piscicultura indígena. O senador falou ainda sobre as ações de compra direta da agricultura familiar que também beneficia as comunidades indígenas.

“Agora, tanto as prefeituras quanto os órgãos do governo federal poderão comprar da agricultura familiar de maneira direta, sem licitação. E isso, é garantia de melhoria de vida para os indígenas que cultivam dessa maneira”, disse Jucá.

Mais ações

As lideranças dos povos indígenas solicitaram apoio do senador para o desenvolvimentos de obras de infraestrutura e saúde. Na parte do fornecimento de energia, o senador explicou que já existe um projeto elaborado junto à Eletrobras para garantir o fornecimento 24h de energia elétrica para as comunidades de Pacaraima até o município de Uiramutã. O investimento será de R$ 45 milhões, recursos que ele está buscando junto ao Governo Federal.

Na saúde, a principal reivindicação das comunidades de Pacaraima é a construção de uma Casai própria. Pacaraima é o único município, além de Boa Vista, que possui essa estrutura. Hoje, o prédio é alugado e mantido pela própria comunidade que não possui recursos necessários para arcar com todas as despesas. Outro pedido foi a construção da nova sede do Centro de Reunião Macunaíma. O projeto foi entregue ao senador que garantiu apoio para a obra.

Jucá anunciou investimentos na área da saúde, com recursos destinados ao DSEI-Leste, que incluem locação de 15 ambulância traçadas, aquisição de motores de energia e água, além da locação da antiga Casa de Saúde Indígena, em Boa Vista, que atenderá exclusivamente, os indígenas do DSEI-Leste.

Também será feito investimento no acesso à Internet nas áreas indígenas e no abastecimento e tratamento da água. “São ações que estamos desenvolvendo e que vão gerar muito mais qualidade de vida e dignidades aos indígenas de Roraima”, afirmou o senador.