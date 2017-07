Projetos de autoria do deputado Naldo recebem parecer favorável

O Deputado Naldo da Loteria(PSB), é autor de quatro Projetos nesse primeiro semestre, sendo dois Projetos de Lei e dois de Resolução. Conforme informações o Projeto de Resolução 007/17 que Institui o Programa Roraima sem Drogas, na Assembleia Legislativa, que será desenvolvido pela Escolegis em parceria com o Gabinete Militar da Alerr, recebeu parecer favorável do relator deputado Coronel Chagas, na Comissão de Constituição e Justiça e foi aprovado na Comissão. A proposição está pronta para ser deliberado para o Plenário para votação.

O Projeto de Lei 048/17, que Institui a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar e dá outra providências, recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça(CCJ), do relator Mecias de Jesus e está pronto na ordem dia da Comissão para votação.

Outro Projeto de Lei de autoria do Deputado Naldo da Loteria de n034/17 que Dispõe sobre a contratação de mão de obra no Estado de Roraima por empresas contratadas pelo Poder Público ou que sejam concessionárias de serviços no território estadual e dá outras providências se encontra com o relator Jorge Everton na CCJ para receber parecer.

Essas matérias deverão serem votadas após o recesso quando deliberadas para votação.

O parlamentar acredita que os Projetos de sua autoria deverão ser aprovados pelos seus colegas por se tratarem de matérias importantes para o Estado de Roraima.

