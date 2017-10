Projeto visa a conscientização sobre descarte correto de lixo

Neste sábado, 21, a partir das 17h30, no Parque Anauá, cerca de 30 acadêmicos dos cursos de Administração e Gestão de Recursos Humanos, do Centro Universitário Estácio da Amazônia, percorrerão o espaço para orientar aos usuários sobre o descarte correto de lixo.

Os estudantes integram o projeto ‘Lugar de Lixo é no Lixo’ que está na terceira edição. A cada semestre, os envolvidos percorrem espaços públicos de lazer para mostrar aos frequentadores sobre a importância de preservar o local, bem como sensibilizar a comunidade sobre o tema.

Durante as abordagens, os participantes do projeto apresentarão aos frequentadores do Parque Anauá os símbolos da coleta seletiva, falarão sobre os cuidados do meio ambiente e recolherão resíduos em sacos próprios para serem descartados de forma correta.

A ideia, segundo Janaina Ribeiro, coordenadora de cursos no Centro Universitário, é integrar os alunos em assuntos abrangentes para sociedade, entre eles a preservação ambiental. “Possibilita aos alunos a prática dos conhecimentos adquiridos na formação acadêmica, tornando-os atores participantes do processo de sensibilização da comunidade para as questões referente a coleta adequada do lixo”, disse ao frisar que isso facilita ainda a troca de experiências.

Yasmin Guedes