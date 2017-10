Projeto Stars 2017 será realizado no dia 15 de novembro, no auditório do CAF

Mais uma edição do “Projeto Stars – A solidariedade revelando talentos” será realizada pelo Campus Boa Vista do Instituto Federal de Roraima (CBV-IFRR). Será no dia 15 de novembro, no Centro Amazônico de Fronteiras (CAF), da Universidade Federal de Roraima (UFRR).

O evento, coordenado pela professora Naronete Pinheiro Nogueira, tem como objetivo principal a aplicação da língua inglesa em situações de canto, buscando o domínio, o fortalecimento e a aplicação do idioma. Visa ainda envolver os alunos da educação profissional do CBV em atividades culturais com o emprego da língua inglesa, estimulando-os a realizar ações voluntárias; desenvolver o voluntariado mediante ações de captação de recursos com apresentações culturais para destinar a internos de instituição credenciada e escolhida pelos estudantes do projeto; contextualizar os conteúdos abordados em sala, buscando sair de situações de ensino da língua inglesa que privilegie o aprendizado do idioma com base apenas nas estruturas gramaticais; assim como empregar, na prática, termos básicos da língua inglesa, tendo como ferramenta motivadora principalmente a música, algo tão presente na rotina do adolescente, além de desenvolver valores como respeito e solidariedade ao próximo.

Naronete diz que o Projeto Stars adota como lema “A solidariedade revelando talentos” e que o intuito é estimular os estudantes para que empreguem suas habilidades de cantar e dublar músicas em língua inglesa em benefício de ações sociais desenvolvidas com os recursos angariados. “Os alunos são convidados a participar do evento com apresentações culturais individuais ou em grupo. São ensinados que a escolha musical deve respeitar critérios como não fazer alusão a temas polêmicos nem empregar palavras inapropriadas. Busca-se, por meio dessa ação, educá-los para o desenvolvimento de valores atitudinais como responsabilidade, ética, trabalho em equipe, respeito ao próximo”, explicou a professora.

O projeto está sendo desenvolvido desde o mês de julho, e o encerramento, no dia 15 de novembro, contará com o apoio de outros professores e servidores: Heloane do Socorro Sousa Borges, Sandra Mendes de Sousa Silva e Orlando Souza da Silva Junior.

A entrada serão dois quilos de alimentos não perecíveis, que vão ser revestidos em benefícios sociais, em prol de instituições filantrópicas escolhidas pelos próprios alunos.

Essa é uma grande oportunidade para se encantar com as apresentações culturais e ainda ajudar em uma obra social.

Mais informações no site do evento: http://boavista.ifrr.edu.br/stars

Virginia Albuquerque