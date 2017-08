Projeto Social leva alunos da rede pública ao cinema

Mais de 260 estudantes do IFRR (Instituto Federal de Roraima), participaram nesta quinta-feira (24), de uma sessão de cinema especial. A ação é mais uma etapa do projeto Cine ALE, desenvolvido pela Assembleia Legislativa de Roraima.

Semanalmente, uma escola da capital ou do interior é atendida com o programa que oferece desde o translado, os ingressos e também o lanche. A proposta é fomentar o acesso à cultura e às discussões político-sociais, estabelecendo um canal de interação entre os alunos e a Casa Legislativa.

“Esse é um projeto que me chama muita atenção pela oportunidade de acesso à cultura que ele proporciona. Estar com alunos do IFRR também me trouxe muita alegria, porque foi em minha gestão como Governador de Roraima que implantamos a Escola Técnica Federal que se transformou nessa instituição com a qual tenho uma ligação muito especial e de muito respeito”, destacou o senador Romero Jucá.

Antes da atração principal, o filme Planeta dos Macacos – A Guerra, os alunos assistiram a um vídeo produzido pela ALE que aborda temas como dependência química e a gravidez não planejada. “Muitos jovens não tenham contato com a política ou com esses temas. Projetos como esse ajudam a aprofundar esse conhecimento e melhorar o futuro do país”, explicou o estudante do curso de Edificações, João Miguel Cavalcanti.

O presidente da Assembleia Legislativa, Jalser Renier, reforçou a importância do projeto que já levou a cultura do cinema para mais de 30 mil alunos. “Para muitos jovens, essa é a primeira oportunidade de ir ao cinema e ter contato com a sétima arte. Além disso, inserimos os jovens em discussões de temas importantes, proporcionando um momento de integração e entretenimento”.

Janini Marques