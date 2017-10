Projeto sobre marco normativo para infraestrutura é destaque na Câmara

A Comissão de Viação e Transportes (CVT) da Câmara dos Deputados realizou, nesta quinta-feira, 19, a segunda audiência pública para discutir o texto do Projeto PL 7227/2017, de autoria do deputado Remídio Monai (PR-RR), que altera a Lei nº 12.379, de 06 de janeiro de 2011, e dispõe sobre o aprimoramento do Sistema Nacional de Viação (SNV). A proposta é considerada o principal instrumento normativo que regula o setor de infraestrutura de transportes do país.

O deputado Jaime Martins (PSD-MG), relator da matéria, afirmou que esta é uma das mais relevantes proposições que tramita na Câmara dos Deputados. “A Lei 2.379/2011, que instituiu o SNV teve vetado todos os seus anexos, estabelecia as relações descritivas dos diversos subsistemas do Sistema Federal de Viação. Dessa forma, o embasamento jurídico atual aceito é a lei 5.917/1973. E é sobre esse Plano Nacional de Viação, como 44 anos de vigência que continuamos fazendo o planejamento nacional das nossas hidrovias, ferrovias, rodovias, portos e aeroportos”, salientou.

O deputado Remídio Monai (PR-RR) voltou a cobrar celeridade dos técnicos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil na apreciação das relações dos subsistemas e ressaltou os prejuízos causados ao país, diante da falta de atualização dos anexos à Lei nº 12.379/2011. “Essa controvérsia jurídica se prolonga há mais de seis anos, o que acarreta sérias restrições às proposições legislativas que visam alteração ou inclusão de novos componentes na relação do SNV, requisito legal indispensável à destinação de recursos da união. O que tenho percebido é que a morosidade na atualização das relações descritivas de certa forma é bem conveniente, já que o Executivo sempre arranja uma brecha na Legislação para incluir o que é do seu interesse. No entanto, os projetos aprovados nesta Casa continuam engavetados, impedindo assim o avanço das obras de infraestrutura, fator primordial ao desenvolvimento socioeconômico do Brasil”, argumentou.

O Secretário Nacional de Transportes Terrestres e Aquaviários, Luciano Castro, sugeriu aprovação do arcabouço jurídico que atenda as necessidades atuais do país e das entidades, sem a definição dos anexos. “Esta definição deveria ficar para um segundo momento e sob a reponsabilidade do Ministério dos Transportes, onde seria instituído um conselho permanente para análise e atualização das relações descritivas. Assim, passaríamos a autonomia da ação para o próprio executivo na publicação dos anexos por portaria”, acrescentou o secretário.

O deputado Jaime Martins disse que pretende fechar o texto de sua relatoria em conjunto com o Senado federal, entidades ligadas a sociedade civil e o Ministério dos Transportes. “Quero, no prazo máximo em 30 dias, colocar a proposta para apreciação nesta comissão”, afirmou.

Participaram do debate, o secretário Nacional de Transportes Terrestres e Aquaviário, Luciano Castro, o gerente de Desenvolvimento e Estudos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), Eduardo Pessoa de Queiroz, o diretor-Executivo, representando a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF), Fernando Paes, o superintendente de Infraestrutura e Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Alexandre Portos de Souza, o diretor-geral Substituto do Departamento de Infraestrutura de Transportes, (DNIT), Halpher Luiggi Mônico Rosa, além dos deputados federais.

Karinna Bevilaqua