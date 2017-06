Projeto sobre energia está em exposição na Escola do Sesi até o próximo dia 30

O Centro de Educação do Trabalhador João de Mendonça Furtado – CET/SESI está com uma exposição de 27 a 30 de junho sobre o projeto “Energia Para Novos Tempos” – Educar para Preservar o Meio Ambiente, uma iniciativa do Instituto Valore em parceria com a Eletrobras Distribuição Roraima, o qual atende mais de 100 escolas da rede pública e privada, sendo a Escola do SESI a primeira unidade escolar no Estado a receber a exposição.

Durante a semana os alunos do maternal ao 9º ano poderão conhecer a unidade móvel que possui uma infraestrutura multifuncional com um ambiente interativo, com jogos, vídeo educacional, e uma casa em miniatura para demonstrar como é o consumo de energia diário.

Na unidade também estão sendo abordados temas como o uso seguro e eficiente da energia elétrica, sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente, utilização inteligente das fontes de energia renováveis, entre outros. Além da unidade móvel, os estudantes também contam com duas tendas com maquetes de equipamentos utilizados na geração de energia eólica, hidráulica e solar.

O projeto em parceria coma Eletrobras tem por objetivo disseminar informações sobre como combater o desperdício de energia, por meio da metodologia “A Natureza da Paisagem – Energia”, capacitando multiplicadores nas concessionárias de energia elétrica, que por sua vez capacitam professores, dentro do mesmo processo metodológico.

De acordo com a coordenação pedagógica da Escola do SESI, 25 alunos do 3º ao 6º ano participam diretamente do Projeto, que os incentiva junto com a escola a reduzirem os gastos de energia. Para isso foi entregue um material didático com várias atividades para serem executadas e, dentro da proposta, o estudante, o professor e à unidade escolar devem apresentar as três últimas contas de energia, os que atingirem a menor porcentagem de redução de consumo, receberá uma premiação da Eletrobras ao término do projeto que tem duração de três meses.

Para a vice-diretora do CET/SESI, Gardênia Cavalcante, o Projeto tem contribuído significativamente para o aprendizado com pesquisas e estudos que vão auxiliar na preparação para a Feira de Ciências 2017.

“O projeto é extremamente importante por possibilitar aos alunos da nossa escola o entendimento sobre o consumo excessivo de energia e suas consequências para o meio ambiente. A escola participa do projeto em parceria com a Eletrobras, por entender a importância que ele tem para as crianças e para que sejamos multiplicadores para as futuras gerações. E o exemplo claro, é o envolvimento e incentivo dos pais nesse processo de aprendizagem”, declarou.

Vale ressaltar que durante a Feira de Ciência 2017, que ocorrerá no dia 1º julho, na Escola do SESI, os familiares e visitantes poderão visitar a Unidade Móvel e conhecer o projeto e as maquetes que ainda estarão em exposição.

Pesquisas

Durante o período de dois meses os alunos participaram de aulas, palestras, exposições, teatro, vídeos educativos e atividade de campo na Usina Termoelétrica de Monte Cristo, região rural de Boa Vista, onde puderam conhecer como funciona a produção e distribuição de energia para Estado de Roraima.

Confira a programação:

Dia 27/06 – Das 8h às 10h20 – Maternal A e C; 1º e 2º Período A e C

Dia 27/06 – Das 14h às 16h – Maternal B; 1º e 2º Período B

Dia 28/06 – Das 8h às 10h40 – 1º Ano ao 6º Ano A e B

Dia 28/06 – Das 14h às 17h10 – 1º Ano ao 5º Ano B

Dia 30/06 – Das 8h às 11h20 – 6º Ano C; 7º ao 9º ano A e B