Projeto Samuzinho foi lançado na escola Maria Gonçalves

O cuidado permanente com a saúde e principalmente a prevenção de acidentes domésticos com as crianças tem sido uma das frentes de trabalho e prioridade da prefeitura de Boa Vista, que promove por meio do SAMU-BV cursos de primeiros socorros para as crianças nas escolas.

Nesta terça-feira, 8, os alunos do 4° ano da escola municipal Maria Gonçalves Vieira, no Caranã receberam a equipe de socorristas do Núcleo de Educação à Urgência (NEU), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências – SAMU-BV para dar início ao projeto na escola, que será executado de segunda a quarta-feira, no período da manhã e tarde.

“É com muita satisfação que estamos começando o projeto em mais uma escola. A nossa ideia é fazer com que as crianças compreendam na linguagem delas como funciona o SAMU, além de preveni-las de acidentes domésticos, pois hoje o índice de acidentes envolvendo crianças em casa tem crescido bastante. A intenção é trazer a informação e tentar prevenir da melhor forma possível”. Destaca Luciano Coutinho, diretor do SAMU-BV.

A gestora da escola, Antônia Matos afirma que essa é uma parceria de sucesso. “As crianças serão as multiplicadoras de conhecimento em suas casas com suas famílias e vizinhos. Neste primeiro momento estamos trabalhando com as crianças do 4° ano, mas a ideia é estender para as outras séries também”.

A programação de lançamento contou com a participação dos pais e responsáveis, que vão ajudar as crianças a entenderem melhor. “É mais um incentivo para que eles aprendam a se cuidar e uma motivação a mais para aprenderem sobre outros assuntos”, afirma Debora Rosely Braga Pinto, tia da Thafiny Samyly de 10 anos.

Projeto

O Samuzinho nas escolas é realizado pelo Núcleo de Educação à Urgência (NEU), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU-BV) e voltado para alunos do 4° ano fundamental, com o objetivo de compartilhar informações com a comunidade, investindo na formação de crianças e educadores como agentes multiplicadores de conhecimento específico em primeiros socorros.

Jamile Carvalho