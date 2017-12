Projeto Recreio Musical começa nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira, 4, mais uma edição do Projeto Recreio Musical. O lançamento será às 9h30, na Escola Estadual Ana Libória. Idealizado pelo artista roraimense Halisson Crystian, o projeto pretende levar música e cultura na hora do intervalo em 26 escolas públicas do estado. Durante esta semana 4 escolas já recebem o projeto musical.

Recreio Musical é um projeto idealizado pelo artista roraimense Halisson Crystian e aprovado pela Lei de Incentivo a Cultura do Estado, tendo como incentivador, a empresa Pau Brasil, que de maneira sensível apoia o projeto.

O projeto será desenvolvido em 26 escolas públicas da rede estadual na capital do estado de Roraima. Nesta nova edição o público alvo são os alunos de ensino médio, começando em 2017 e continuando em 2018.

Um dos objetivos dessa proposta é ser uma ferramenta eficaz na formação e ampliação de plateia no Estado, além de difundir o conteúdo artístico produzido em nosso estado e na região Amazônica de uma maneira geral.

A difusão da produção musical desenvolvida por artistas da nossa região é que compõe o repertório das apresentações deste projeto, servindo como estímulo a reflexões que contribuam ao entendimento mais amplo de várias questões. As letras das músicas apresentadas falam de questões ligadas à geografia, diversidade, ecologia, respeito aos direitos dos cidadãos, culinária, história e identidade regional, sendo de grande importância, informando e educando através da arte.

As ações do Projeto são um sucesso, levamos a cultura roraimense em lugares carentes da difusão do conteúdo artístico produzido na região Norte, e em especial no estado de Roraima. A democratização de acesso à cultura local é uma das ricas contribuições que o Projeto proporciona. A interação com os estudantes, discentes das escolas e colaboradores é importante, as ações são bem aceitas e aproveitadas pela plateia presente, muitos tem a oportunidade de conhecer pela primeira vez um artista local e a cultura Roraimense.

As ações ocorrem no horário do recreio, porém é sempre estendido pelos gestores que compreendem que o projeto contribui com o processo de ensino-aprendizagem. Durante as apresentações abrimos um espaço para que os alunos que cantam ou tocam algum instrumento se apresentem aos demais, momento este de pura descontração entre eles, muitos têm talento o que se torna revelado durante o Recreio Musical.

Os alunos demonstram total satisfação com o Projeto e juntamente com os gestores cobram um retorno na escola, salientando que esta ação deve ser contínua. E é com esse sentimento que os professores de algumas escolas passam a trabalhar e inserir as músicas regionais como metodologia de ensino na sala de aula. Podemos perceber que o Recreio musical é um leque de informações culturais, o que deve ser bem aproveitado por todos que tiverem a oportunidade de conhecer.

Iara Bednarczuk