Projeto quer impedir que candidatos “fichas sujas” sejam substituídos por parentes

A Lei da Ficha Limpa foi criada em 2010 e reúne os critérios em que os políticos ficam impedidos de concorrer nas eleições. Desde a sua aprovação, não é incomum candidatos que, diante de impugnação de candidatura ou da possibilidade dessa impugnação, são substituídos por parentes. Para coibir esta prática, a deputada Shéridan (PSDB/RR), apresentou Projeto de Lei que proíbe a substituição do candidato impugnado por cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau.

Segundo a Deputada, por mais que essa troca seja permitida e amparada pela Lei Eleitoral, “é claro o intuito de garantir a permanência de um membro da família neste processo, apenas suprimindo o primeiro nome do candidato nas urnas, tendo em vista o prazo estabelecido pela Justiça eleitoral”, enfatizou.

A moralização da política é uma das bandeiras da Deputada. “O projeto apresentado condiz com a minha luta para aprovar uma reforma política que altere o paradigma político-eleitoral do país. A Reforma Política é a mãe de todas as reformas, e se faz necessária para que se possa tornar, efetivamente, a política mais representativa e menos sujeita a abusos. Uma reforma política de verdade é o que o Brasil precisa e projetos como esse podem e vão auxiliar nesse processo”, disse Shéridan.

Outros projetos

A parlamentar tem atuação marcante no que tange a formulação de projetos que visam à moralização na política. Shéridan apresentou no ano passado a Proposta de Emenda Constitucional nº 240, que propõe redução do número de partidos e acesso ao fundo partidário, e o Projeto de Lei nº 5983, que visa criminalizar as doações fraudulentas para campanhas eleitorais.

“Muitas medidas são necessárias para que, de fato, reformulemos a política no nosso país, já tão desacreditada pelo povo. Como parlamentar estou fazendo o meu papel, propondo mudanças que auxiliem no processo de construção de um novo momento na política do nosso país. Assim mostraremos para a sociedade que a prioridade é o desenvolvimento de uma democracia sólida, justa e pujante”, reforçou a deputada.