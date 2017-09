Projeto quer determinar cardápio especial para alunos com diabetes

As mudanças de hábitos alimentares vêm a cada dia ganhando mais adeptos, principalmente por conta das inúmeras doenças que surgem e que requerem cuidados com a alimentação. A diabete é uma das doenças que exige um cardápio balanceado como forma de controlar a enfermidade. Foi com essa preocupação que o deputado Marcelo Cabral (PMDB) propôs um projeto de lei que determina que a rede estadual de ensino ofereça um cardápio adaptado para os alunos com diabetes.

“Essa é uma necessidade e foi um pedido feito pelas mães e pais de alunos que têm diabetes e estudam nas escolas estaduais. Então estou propondo esse projeto porque entendo que é preciso cuidar dos nossos adolescentes. Fazendo isso, quando eles ficarem idosos, terão mais saúde e viverão mais”, justificou o parlamentar.

Cabral ressaltou que a educação alimentar é uma das preocupações dele, e que deve ser colocada em prática a partir da vida infanto-juvenil. “A escola ensina a ler e a escrever, todo o ensinamento necessário para crescer. Então por que não educar também na alimentação? Um jovem e adolescente com saúde, é um idoso com saúde”, reforçou, ao salientar que o cardápio diferenciado, adequada para a realidade destes estudantes garantirá uma vida melhor e mais longa.

Conforme o projeto, a aplicabilidade da lei funcionará com a participação da escola e da família. Os pais, na hora da matrícula, já devem informar a direção da instituição de ensino que o filho é diabético.

“Esse é um trabalho de mão dupla, sociedade e escola. Não podemos cobrar somente a escola, a família tem que dá sua contrapartida, sabendo qual a situação de saúde dos filhos, e se tem alguma doença que exige cuidados especiais. Informando a situação, a escola tem a obrigação e o dever de preparar uma alimentação adequada para eles”, complementou.

Diabetes

Pesquisa do Ministério da Saúde divulgada em maio deste ano mostra que nesses últimos dez anos houve um aumento de 61,8% de pessoas com diabetes no Brasil. A pesquisa revela ainda que são mais de 14 milhões de brasileiros com a doença, sendo a prevalência de 9,9% nas mulheres e de 7,8% nos homens. No Brasil, a capital Boa-vistense é a que tem a menor prevalência com apenas 5,3 casos por 100 mil habitantes.

Marilena Freitas