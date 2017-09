Projeto prevê realização de cirurgia plástica reparadora pós gastroplastia pela rede pública

Com o objetivo de assegurar qualidade de vida a pessoas que se submetem ao procedimento de gastroplastia (cirurgia bariátrica), o deputado estadual Mecias de Jesus apresentou projeto na Assembleia Legislativa que “Determina procedimentos para a realização de cirurgias plásticas reparadoras de Abdominoplastia e Lipoaspiração pós gastroplastia pela rede estadual de Saúde”. O projeto foi apresentado no dia 18 de agosto e tramita nas comissões da Casa.

Pelo projeto, ficam as unidades de saúde públicas estaduais obrigadas a realizarem cirurgias plásticas reparadoras de Abdominoplastia e Lipoaspiração em casos de pessoas que tenham passado pelo procedimento. Além de fazer o acompanhamento dos pacientes durante os períodos pré e pós operatório, por meio de especialistas, observando a real necessidade e comprometimento à saúde dos mesmos, as condições clínicas, bem como qual cirurgia reparadora será mais indicada.

O deputado destacou o crescente índice de obesidade mórbida de forma alarmante no Brasil, fator que leva à necessidade de intervenções intensas no corpo, complementadas por uma série de mudanças alimentares, o que produz resultados estéticos muitas vezes lastimáveis. E a cirurgia plástica se torna uma aliada da bariátrica após o processo de emagrecimento, pois apesar de parecerem procedimentos similares por conta da ideia de emagrecer, os procedimentos cirúrgicos têm características muito diferentes.

“As cirurgias reparadoras em casos de pós-cirurgia bariátrica, não se trata apenas de estética, mas sim de um procedimento corretivo de essencial importância à saúde, visto que a aparência física, aliada ao estado de espírito é essencial para precaução de doenças, dentre elas a depressão”, disse.

Esta semana, Mecias de Jesus esteve reunido com representantes da Asgorr (Associação dos Gordinhos de Roraima), que atende pessoas acima do peso, no sentido de ouvir sugestões que colaborem para que o projeto seja aprovado de acordo com as necessidades dos pacientes e conforme os parâmetros do setor para este público.

A vice presidente da Asgorr, Ana Paula Mota, ressaltou a importância do projeto, considerando a necessidade das cirurgias reparadoras após a gastroplastia. “Para nós é muito importante, pois, somos um grupo grande de pessoas que passaram pelo procedimento. Este projeto traz a solução para aqueles que sofrem tanto com a obesidade como também com o dano estético da gastroplastia. Precisamos dessas reparadoras para ter qualidade de vida”, afirmou.