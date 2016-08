Projeto prevê que preso pague despesas durante cumprimento de pena

Está em tramitação no Senado Federal o projeto PLS 580/2015 que prevê a devolução do valor referente às despesas do condenado aos cofres públicos. De autoria do senador Waldemir Moka (PMDB-MS), o projeto transfere ao preso a responsabilidade de ressarcir o Estado pelos gastos de manutenção durante o período em que ele estiver recluso. O reeducando que tiver condições financeiras ressarci com dinheiro e os que não tiverem condições financeiras devem pagar com trabalho, caso o projeto seja aprovado.

O deputado Jorge Everton (PMDB) classifica o projeto de inteligente. “É inteligente porque vai trazer um resultado prático para a sociedade. O projeto inicial não dava muita abertura, apenas dizia que deveria haver um ressarcimento por parte do preso ao Estado, mas não dizia qual a condição”, disse.

Segundo o parlamentar roraimense, a emenda apresentada pelo relator viabiliza o projeto. “O Estado vai promover o trabalho dentro do sistema prisional, para que o reeducando tenha condições de trabalhar e ressarcir o Estado. A contratação da mão de obra poderá ser através de empresas que terão incentivos tributários ao contratar o reeducando. Isso é uma forma deles pagarem o auto custo que o Estado tem com a manutenção dele”, explicou.

O secretário de Justiça e Cidadania, Uziel de Castro Junior, é outra autoridade que apoia o projeto. “Enquanto cidadão eu sou favorável a esse sistema, porque tem que ser ressarcido mesmo. O cidadão que comete crime e que vai para a penitenciária teria que pagar por esse crime que cometeu e arcar com a despesa que o Estado está tendo para mantê-lo com comida, remédios, escola e etc.”, opinou.

Valor pago a pesquisa é igual à manutenção de um preso

O gasto mensal que o Estado tem com cada preso é igual ou superior ao que recebe por mês quem cursa mestrado ou doutorado, por meio de bolsa de estudo. Um pesquisador mestrando ou doutorando recebe por mês da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPS) R$ 1.200 e R$ 3.000, respectivamente para se manter.

Em Roraima, as oito unidades prisionais abrigam uma população carcerária superior a 2.510 reeducandos e a despesa mensal é de R$ 7.530 milhões para o Erário Público. Ou seja, o gasto com cada preso é de R$ 3 mil.

Essa contradição do Estado brasileiro é vivida pelo antropólogo Jonildo Viana, da Universidade Federal de Roraima (UFRR). “Infelizmente essa é uma realidade. Um preso no Brasil custa mais caro do que formar um pesquisador e isso onera os cofres públicos. O que se percebe que não há de fato uma ressocialização como o Estado prega”, disse.

O pesquisador faz uma análise da situação do sistema prisional no Brasil e, em especial no Estado de Roraima. “O que a gente sabe, e isso é muito claro, é que as cadeias são unidades de aperfeiçoamento da criminalidade e que, raramente, quem está lá dentro sai de fato ressocializado para a convivência em sociedade. Isso custa muito caro para os cofres públicos”, analisou.

O nome agrícola, disse Viana, “remete-se à produção rural e infelizmente isso não acontece, os presos ficam ociosos e o que é pior aqui no Estado, que é pequeno, agora o aparecimento de facções”.

Para o antropólogo, é necessário pensar alternativas para sanar essa problemática. Ressaltou que as facções contribuem para acirrar as disputas internas, para territorizar o espaço. “Em contrapartida, o Estado enquanto instituição social, que deveria gerenciar essa problemática, infelizmente não tem uma política clara para isso. Os conflitos internos estão postos e temos um sistema prisional muito frágil, no sentido da ressocialização e de ter, de fato, propostas, pelo menos, para a auto sustentabilidade dos apenados. É necessário que esses apenados se tornem sujeitos mais produtivos e, pelo menos, paguem a sua alimentação, já que existe todo esse gasto público com a sua manutenção, que é um dever do estado”, reforçou.

