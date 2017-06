Projeto prevê indenização de profissionais da Segurança Pública inocentados em processos

O deputado Coronel Chagas (PRTB) anunciou na sessão desta terça-feira, 27, da Assembleia Legislativa de Roraima, que protocolou um projeto de lei que institui a indenização de pagamento de defesa técnica para os profissionais da Segurança Pública que forem inocentados em processos de acusação. A proposta, caso aprovada, beneficiará os profissionais da Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil, agentes penitenciários e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

A finalidade do projeto, conforme detalhou o parlamentar, é indenizar os profissionais que no exercício da função agiram dentro da legalidade, mas que em razão de denúncia inverídica, responderam administrativamente e judicialmente, e foram obrigados no decorrer do processo a contratar a advogado para produzir a defesa. “Quando acusado, esse profissional, ao se ver processado administrativa e judicialmente, contrata advogado e paga as custas e honorários para se defender em razão de sua ação em defesa dos interesses da sociedade. No final do processo, nos casos em que esse profissional for inocentado, as despesas que teve com advogado, que saiu do bolso dele, o Estado tem que garantir essa indenização”, justificou o parlamentar, ao apresentar o projeto e pedir o apoio dos demais deputados.

A aprovação do projeto, no entendimento de Chagas, representará o reconhecimento do Estado “à importância e à grandeza do papel dos policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, agentes penitenciários e agentes de trânsito na proteção e na segurança de toda a sociedade”. Para o autor do projeto, a lei “fortalecerá e valorizará os profissionais de Segurança Pública”.

Conforme o projeto, o Estado terá que ressarcir todos os profissionais de Segurança Pública que venham a responder sindicância, processo administrativo disciplinar ou processo judicial e tenham que pagar advogado para provar sua inocência.

O pedido de indenização terá que ter o aval do superior hierárquico imediato e do titular do órgão em que servidor atuar. Além disso, o profissional terá que juntar toda a documentação que comprove que ele agiu de forma lícita durante o exercício profissional.

Marilena Freitas