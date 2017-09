Projeto prevê a criação de núcleo para resguardar a memória do Poder Legislativo

O deputado Evangelista Siqueira (PT) apresentou esta semana na Assembleia Legislativa de Roraima, um projeto de decreto legislativo para criação do Núcleo de Memória e Documentação do Legislativo ‘Prof. Doutor Reginaldo Gomes de Oliveira’, nas dependências da sede da Assembleia.

A proposta com o núcleo é gerenciar, reunir, conservar e preservar a memória e o acervo documental do Poder Legislativo, ou seja, manter a disposição da população, pesquisadores, estudantes o sistema de acervos, ações impressas, manuscritas, documentos, fotografias, entre outros. A responsabilidade, conforme prevê a matéria, ficaria a cargo de uma equipe composta por historiadores, bibliotecários e arquivistas.

“A nossa ideia é criar, no âmbito da Assembleia Legislativa, um espaço onde todos os cidadãos, acadêmicos, a população de um modo geral, tenham acesso a informações, as leis”, lembrou o autor, Evangelista Siqueira. Disse ainda que a ideia é formar parcerias com as Câmaras de todos os municípios para que a população conheça e esteja mais próxima do Poder Legislativo.

Homenagem

A homenagem ao Prof. Doutor Reginaldo Gomes de Oliveira se deu pela contribuição do docente para pesquisas dentro e fora do Estado. Reginaldo integrou a Comissão de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima (UFRR) que realizou visita técnico-científica na Embaixada do Brasil, Centro Cultural Brazil-Guyana para reafirmar parceria entre as instituições. Além disso, destacou Evangelista, o professor foi responsável por outras parcerias importantes como universidades do Suriname.

Yasmin Guedes