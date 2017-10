Projeto Por Toda Minha Vida agrega reconhecimento aos aposentados do município

Não é porque o servidor municipal se aposentou que ele deixou de fazer parte do quadro. Na Prefeitura de Boa Vista, estes servidores têm tanto valor quanto aqueles que ainda servem o município. Como forma de agregar reconhecimento aos aposentados, a prefeitura criou em 2015, o projeto “Por toda Minha Vida”, um eixo valioso do programa Servidor de Valor. O projeto busca integrar estes servidores em atividades que promovam a saúde, a qualidade de vida e a autoestima.

Dentro do projeto já foram realizadas diversas ações, entre eles, cinco encontros do “Pressem com Prosa”, um momento de alegria e reencontro entre os aposentados. Geralmente são programações regadas de músicas, café da manhã, dinâmicas, jogos e brincadeiras que promovem o vínculo afetivo entre eles. Muitos dos servidores que participam do evento trazem consigo boas recordações do tempo que serviram ao município.

O Pressem, por meio do Programa Braços Abertos, já fez o mapeamento e pesquisa censitária dos servidores aposentados com visitas domiciliares e a elaboração do diagnóstico situacional; Oficina de articulação com os gestores municipais para sensibilização e envolvimento com o projeto; Identificação dos servidores em período pré-aposentadoria; Implantação do Setor de Acolhimento e escuta do servidor; Inserção dos aposentados no projeto Cabelos de Prata e encaminhamento dos servidores para atendimento psicossocial.

O Pressem está trabalhando na criação da Carteira de Identidade funcional do servidor aposentado com o intuito de assegurar prioridade nos atendimentos ofertados pelo município. Outro trabalho em andamento é a elaboração de um livro intitulado “Minha história de amor com Boa Vista” que relata as histórias de vida dos aposentados. O livro será uma forma de eternizar sua vida funcional, suas alegrias e expectativas de vida.

A prefeitura tem hoje 289 aposentados, que por anos se dedicaram ao serviço público, cujo reconhecimento veio através deste projeto da prefeitura. Todas as ações são gerenciadas pelo Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município (Pressem) vinculado à Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, com a parceria das demais secretarias.

Hoje, oito aposentados fazem parte do Coral do Servidor. Entre eles, o senhor Hermógenes de Oliveira, 74, Marluce Lucena, 59, e a senhora Clotilde Duarte, 80, a mais idosa da turma. Sempre muito contentes e dispostos, freqüentam assiduamente aos ensaios do coral e dizem está felizes por terem a oportunidade de serem inseridos nas ações da prefeitura como se ainda estivessem em atividade na prefeitura.

Aposentado há mais de quatro anos, o senhor Hermógenes, viu no coral uma oportunidade de continuar fazendo o que mais ama: a música. “Um dia, fui pegar meu contracheque e me surpreenderam com convite para participar do coral. Eu sou músico, trabalhei no IBVM por muito tempo. Aqui tenho oportunidade de estudar ainda mais a musicalidade, minha paixão de vida. A pessoa chega numa certa idade, e por conta disso, se sente desqualificada, mas o projeto veio para não deixar isso acontecer”, ressaltou.

A aposentada Marluce , está se preparando também para participar dos jogos esportivos dos servidores a ser promovido no final deste mês. Ela integra a equipe de vôlei da Secretaria Municipal de Administração. “Esse projeto da prefeitura tem me ajudado muito. Você ganha conhecimento e amigos. Sou uma pessoa que gosto de esportes e de estar sempre buscando algo para ocupar o meu tempo. O coral e o esporte são duas atividades que faço questão de participar. Espero que continue esse lindo projeto de valorização dos aposentados”, afirmou.

Mira Cunha, coordenadora do projeto no Pressem, ressaltou que hoje, poucas administrações brasileiras se preocupam com a vida pós trabalho do servidor, que para ela é uma fase da vida que a pessoa pode se sentir muito feliz por ter conquistado o beneficio como também pode ser uma fase muito angustiante.

“A aposentadoria deveria ser um grande prêmio pelos anos de trabalho, mas infelizmente no Brasil quando a gente se aposenta temos uma série de perdas, financeiras, de conhecimento, de vínculos com a nossa segunda família. O primeiro mês tudo é festa, depois a pessoa começa a sentir falta da rotina, acordar todo o dia, se arrumar, pertencer a um ciclo de pessoas, e então começa a desenvolver o sentimento de inutilidade, aí vem a depressão e outras doenças”, disse.

O próximo passo no projeto é promover oficinas de preparação para a aposentadoria com servidores municipais que estão há cinco anos de se aposentar. A primeira oficina está prevista para o final de novembro. A ideia é realizar seis encontros onde serão discutidos diversos assuntos relacionados a esta nova fase pós-carreira, suas expectativas.

Aposentadoria – uma nova etapa da vida

A aposentadoria constitui um dos momentos mais conflitantes da vida das pessoas. A experiência brasileira mostra que a tão sonhada aposentadoria, vem quase sempre acompanhada de problemas socioeconômicos, como redução salarial, perda dos saberes profissionais, das relações afetivas vinculadas ao trabalho, da mudança na rotina diária, e principalmente do sentimento de desvalorização pessoal e profissional.

Esta nova etapa exige novas escolhas, reorganização e novos hábitos. Por isso, algumas pessoas não conseguem se enquadrar de maneira equilibrada e feliz nesta fase pós-carreira e começam a ter dificuldades no trato social, gerando o isolamento e a depressão.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)/2010, a maioria das pessoas se aposentam na faixa etária de 50 a 60 anos, tendo uma expectativa de vida de aproximadamente 30 anos após a aposentadoria, o que requer por parte da gestão pública um investimento que promova a saúde, a integração e a qualidade de vida deste cidadão. São estes os objetivos principais do Projeto Por toda Minha Vida.

Ceiça Chaves